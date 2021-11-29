الصحة الايرانية تسجل أكثر من 3 آلاف إصابة و87 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 3 آلاف و781 إصابة و80 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة الى ان إجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها لحد الآن بلغ نحو 105 ملايين جرعة.

وفقا لما أفادته تابناك_وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليوم الاحد، منذ ظهر أمس السبت ولغاية ظهر اليوم الأحد تم تسجيل 3 آلاف و 781 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 108 آلاف و 882 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان "من بين المصابين الجدد، تم ادخال 649 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج".

واضافت أن "3347 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى "تعافي 5 ملايين و863 الفا و248 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن".

واشار التقرير الى "تسجيل 80 وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 129 الفا و629 حالة وفاة".