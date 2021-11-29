النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۴مشاهدات
‍ پ

القوات المسلحة تنظم مؤتمرًا صحفيًا عالميًا للإعلان عن كافة تفاصيل "إيديكس 2021" في دورته الـ2

نظمت القوات المسلحة المصرية مؤتمرًا صحفيًا عالميًا، بحضور مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية " إيديكس 2021 " في دورته الثانية.
رمز الخبر: ۶۰۹۸۳
تأريخ النشر: 28 November 2021

وفقا لما أفادته تابناك_ومن المقرر أن تعقد فعاليات المعرض خلال الفترة من 29 تشرين الثاني/نوفمبر وحتى 2 كانون الاول/ديسمبر، وذلك بمركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية في مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتناول المؤتمر التفاصيل التي تبرز اهتمام ورعاية القيادة السياسية لهذا المعرض ليكون حدث عالمي بارز بين المعارض والمؤتمرات العالمية المماثلة، كذلك التفاصيل التي توضح التنسيق التام بين كافه الوزارات والهيئات والمؤسسات بالدولة لخروج المعرض بالشكل الذى يعبر عن مكانة مصر الدولية والعالمية.

وتم الإعلان خلال وقائع المؤتمر عن أن المعرض يضم 21 جناحًا دوليًا في هذه الدورة بحضور عارضين من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات في مجالات الدفاع والتسليح، كما أن المعرض سيشهد حضور العديد من الوفود العسكرية واستقبال أكثر من 30 ألف زائر لما يحظى به المعرض من شهرة عالمية في ذلك المجال.

وتضمن المؤتمر الإجابة على أسئلة الصحفيين ومراسلي وكالات الأنباء العالمية من قبل المسؤولين عن المعرض لتوضيح كل الاستفسارات.

وحضر فعاليات المؤتمر عدد من الملحقين العسكريين المعتمدين وعدد من الخبراء والمستشارين العسكريين وممثلي وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية المصرية والأجنبية.

         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
باسيل: نريد أن يكون لنا اصدقاء في العالم لا ان نكون ازلاما لأحد
عناصر من شرطة الاحتلال يقمعون وقفة تضامنية مع طلبة اللبن الشرقية في نابلس
طهران وبغداد تتفقان على ملاحقة المتورطين في جریمة اغتیال الشهیدين سلیماني والمهندس
الصحف تعتبر نسبة مشاركة الجزائريين في الانتخابات المحلية دون المستوى
الشيخ الخزعلي يتحدث عن سبب مشكلات العراق الحالية ويحذر من الأسوأ
صحة غزة حول المتحور أوميكرون: سنتخذ إجراءات احترازية وسنشدد متابعة العائدين للقطاع
النائب فضل الله: القضاء في لبنان مصاب بخلل كبير جداً
ولي العهد يبحث مع السفير الباكستاني تعزيز التنسيق الثنائي والعلاقات المشتركة
وصول شحنة تحتوي على نحو 4 ملايين جرعة من لقاح "فايزر" إلى البلاد
انتخابات نقابلة الصيادلية تسفر عن فوز تجمع "نقابتي سندي"
الرئيس الصهيوني يقتحم الحرم الإبراهيمي وسط إجراءات عسكرية مشددة
استشهاد 5 من قوات البيشمركة في هجوم لداعش وبارزاني يدعو لمواجهة تهديدات التنظيم الارهابي
حالة من الجمود في الاقتصاد اللبناني بعد تدهور قيمة العملة الوطنية
فتح: الاتفاقيات بين "إسرائيل" والمغرب طعنة للقدس التي يرأس الملك محمد السادس لجنتها
رئيس حكومة الاحتلال يتحدث عن تطور عسكري وأمني مع المغرب يشمل الاستخبارات الحربية
الرئيس عون في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يدعو المجتمع الدولي لانهاء معاناتهم عبر اعادة الحق لأصحابه
السيد نصر الله: ما دام لبنان بدائرة التهديد الاسرائيلي فنحن في قلب معركة الاستقلال والسيادة
دبلوماسي كرواتي يدعو اليونسكو لتسجيل يوم خاص للفيلسوف والطبيب الايراني ابن سينا
الذكرى السنوية الاولى لاغتيال رئيس منظمة الابحاث والابداع بوزارة الدفاع الايرانية
الشيخ قاسم: سقوط الاحتلال في فلسطين مسألة وقت
عناصر من شرطة الاحتلال يقمعون وقفة تضامنية مع طلبة اللبن الشرقية في نابلس
بالصورة: إزاحة الستار عن غواصة "بعثت" بمناسبة يوم القوات البحرية
إيران ... تحرير القدس وفلسطين أولاً
مسؤول: التجارة الخارجية الايرانية حققت 63.1 مليار دولار في غضون 8 اشهر
وزير خارجية اوزبكستان يؤكد ضرورة رسم خارطة طريق للتعاون مع ايران
سفير دمشق في موسكو: وتعاون طهران وموسكو في سوريا حقق الكثير من الانجازات
القوات المسلحة تنظم مؤتمرًا صحفيًا عالميًا للإعلان عن كافة تفاصيل "إيديكس 2021" في دورته الـ2
بعد ثلاثة أشهر.. إنتاج إيران من النفط يبلغ 4 ملايين برميل يومياً
نيويورك تايمز: جرائم القتل بواشنطن تبلغ أعلى مستوى لها منذ عام 2003
طلال أرسلان: وقوف إيران إلى جانب لبنان في محنته ليس بجديد