القوات المسلحة تنظم مؤتمرًا صحفيًا عالميًا للإعلان عن كافة تفاصيل "إيديكس 2021" في دورته الـ2

نظمت القوات المسلحة المصرية مؤتمرًا صحفيًا عالميًا، بحضور مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية " إيديكس 2021 " في دورته الثانية.

وفقا لما أفادته تابناك_ومن المقرر أن تعقد فعاليات المعرض خلال الفترة من 29 تشرين الثاني/نوفمبر وحتى 2 كانون الاول/ديسمبر، وذلك بمركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية في مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتناول المؤتمر التفاصيل التي تبرز اهتمام ورعاية القيادة السياسية لهذا المعرض ليكون حدث عالمي بارز بين المعارض والمؤتمرات العالمية المماثلة، كذلك التفاصيل التي توضح التنسيق التام بين كافه الوزارات والهيئات والمؤسسات بالدولة لخروج المعرض بالشكل الذى يعبر عن مكانة مصر الدولية والعالمية.

وتم الإعلان خلال وقائع المؤتمر عن أن المعرض يضم 21 جناحًا دوليًا في هذه الدورة بحضور عارضين من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات في مجالات الدفاع والتسليح، كما أن المعرض سيشهد حضور العديد من الوفود العسكرية واستقبال أكثر من 30 ألف زائر لما يحظى به المعرض من شهرة عالمية في ذلك المجال.

وتضمن المؤتمر الإجابة على أسئلة الصحفيين ومراسلي وكالات الأنباء العالمية من قبل المسؤولين عن المعرض لتوضيح كل الاستفسارات.

وحضر فعاليات المؤتمر عدد من الملحقين العسكريين المعتمدين وعدد من الخبراء والمستشارين العسكريين وممثلي وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية المصرية والأجنبية.