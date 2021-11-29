عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة.

ووفق بيان لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس،وصل تابناك نسخة منه ، فإن عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، وبحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات مشبوهة، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته.

ولفتت دائرة الأوقاف إلى أنه "في الوقت الذي تسمح فيه قوات الاحتلال للمستوطنين باقتحام الأقصى؛ تشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة، تتمثل بالتفتيش الدقيق للمواطنين والمصلين المقدسيين، والاعتداء على بعضهم، وحجز هويات العديد منهم، وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين المتطرفين".

وتسمح شرطة الاحتلال للمستوطنين اليهود باقتحام "الأقصى" على فترتين صباحية ومسائية، تستمر عدة ساعات.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات إسرائيلية مستمرة من المستوطنين وشرطة الاحتلال، ومحاولات لمنع إعماره، فضلًا عن فرض قيود مشددة على رواده.

ومنذ احتلال مدينة القدس عام 1967، تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيح "باب المغاربة"، ومن خلاله تنفذ الاقتحامات اليومية للمستوطنين وقوات الاحتلال.



