النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۱مشاهدات
‍ پ

“علماء المسلمين”: ارتباط دول عربية بتحالفات مع إسرائيل عمل حرام

وطالب الاتحاد ببذل جميع الجهود المادية والمعنوية لتحرير الأراضي المحتلة جميعها وعلى رأسها الأقصى والقدس الشريف.
رمز الخبر: ۶۰۹۷۱
تأريخ النشر: 28 November 2021

اعتبر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، السبت، أن ما تقدم عليه بعض الدول العربية من “تحالفات وخطوات عملية” مع إسرائيل “عمل مدان ومحرم شرعا”.

جاء ذلك في بيان، يحمل توقيع الأمين العام للاتحاد علي القره داغي.

وقال البيان: “يؤكد الاتحاد على أن ما تقدم عليه بعض الدول مثل الإمارات والمغرب من الانغماس في التحالفات والخطوات العملية مع الكيان الصهيوني المحتل عمل مدان ومحرم شرعا وخيانة للعهد العمري، والصلاحي، ولحقوق الشعب الفلسطيني”.

ووقع المغرب قبل أيام اتفاقيتين مع إسرائيل في مجالات عسكرية، خلال زيارة للوزير الإسرائيلي بيني غانتس للبلاد، بدأت الثلاثاء وانتهت الخميس.

كذلك أبرمت إسرائيل مع الإمارات عدة اتفاقيات في مجالات مختلفة منذ توقيع اتفاقية لتطبيع العلاقات بين الجانبين في واشنطن منتصف سبتمبر/أيلول 2020.

وأكد اتحاد علماء المسلمين وقوفه الدائم “مع الأقصى والقدس وفلسطين، وضد الاحتلال (الإسرائيلي)، والتطبيع معه من أي دولة أو جماعة كانت”.

وأشار إلى أنه أصدر سابقا “عدة بيانات لإدانة التطبيع مع المحتلين لقدسنا، وأقصانا، ولفلسطين، وعقد عدة مؤتمرات وندوات للتأكيد على أولوية هذه القضية، وعلى حرمة التطبيع، وأنه خيانة كبرى لقضيتنا الأولى”.

وطالب الاتحاد ببذل جميع الجهود المادية والمعنوية لتحرير الأراضي المحتلة جميعها وعلى رأسها الأقصى والقدس الشريف.

ووقعت أربع دول عربية، هي الإمارات والمغرب والبحرين والسودان، في 2020، اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع كيان العدو الإسرائيلي، لتنضم إلى مصر والأردن من أصل 22 دولة عربية.

(الأناضول)

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
باسيل: نريد أن يكون لنا اصدقاء في العالم لا ان نكون ازلاما لأحد
عناصر من شرطة الاحتلال يقمعون وقفة تضامنية مع طلبة اللبن الشرقية في نابلس
طهران وبغداد تتفقان على ملاحقة المتورطين في جریمة اغتیال الشهیدين سلیماني والمهندس
الصحف تعتبر نسبة مشاركة الجزائريين في الانتخابات المحلية دون المستوى
الشيخ الخزعلي يتحدث عن سبب مشكلات العراق الحالية ويحذر من الأسوأ
صحة غزة حول المتحور أوميكرون: سنتخذ إجراءات احترازية وسنشدد متابعة العائدين للقطاع
النائب فضل الله: القضاء في لبنان مصاب بخلل كبير جداً
ولي العهد يبحث مع السفير الباكستاني تعزيز التنسيق الثنائي والعلاقات المشتركة
وصول شحنة تحتوي على نحو 4 ملايين جرعة من لقاح "فايزر" إلى البلاد
انتخابات نقابلة الصيادلية تسفر عن فوز تجمع "نقابتي سندي"
الرئيس الصهيوني يقتحم الحرم الإبراهيمي وسط إجراءات عسكرية مشددة
استشهاد 5 من قوات البيشمركة في هجوم لداعش وبارزاني يدعو لمواجهة تهديدات التنظيم الارهابي
حالة من الجمود في الاقتصاد اللبناني بعد تدهور قيمة العملة الوطنية
فتح: الاتفاقيات بين "إسرائيل" والمغرب طعنة للقدس التي يرأس الملك محمد السادس لجنتها
رئيس حكومة الاحتلال يتحدث عن تطور عسكري وأمني مع المغرب يشمل الاستخبارات الحربية
الرئيس عون في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يدعو المجتمع الدولي لانهاء معاناتهم عبر اعادة الحق لأصحابه
السيد نصر الله: ما دام لبنان بدائرة التهديد الاسرائيلي فنحن في قلب معركة الاستقلال والسيادة
دبلوماسي كرواتي يدعو اليونسكو لتسجيل يوم خاص للفيلسوف والطبيب الايراني ابن سينا
الذكرى السنوية الاولى لاغتيال رئيس منظمة الابحاث والابداع بوزارة الدفاع الايرانية
الشيخ قاسم: سقوط الاحتلال في فلسطين مسألة وقت
عناصر من شرطة الاحتلال يقمعون وقفة تضامنية مع طلبة اللبن الشرقية في نابلس
بالصورة: إزاحة الستار عن غواصة "بعثت" بمناسبة يوم القوات البحرية
إيران ... تحرير القدس وفلسطين أولاً
مسؤول: التجارة الخارجية الايرانية حققت 63.1 مليار دولار في غضون 8 اشهر
وزير خارجية اوزبكستان يؤكد ضرورة رسم خارطة طريق للتعاون مع ايران
سفير دمشق في موسكو: وتعاون طهران وموسكو في سوريا حقق الكثير من الانجازات
القوات المسلحة تنظم مؤتمرًا صحفيًا عالميًا للإعلان عن كافة تفاصيل "إيديكس 2021" في دورته الـ2
بعد ثلاثة أشهر.. إنتاج إيران من النفط يبلغ 4 ملايين برميل يومياً
نيويورك تايمز: جرائم القتل بواشنطن تبلغ أعلى مستوى لها منذ عام 2003
طلال أرسلان: وقوف إيران إلى جانب لبنان في محنته ليس بجديد