تدشين مصفاة صغرى في آبادان

وأكد مدير المشروع أن تصدير هذه المنتجات للخارج يجتذب 64 مليون دولار من النقد الاجنبي.

أفتتحت في مدينة آبادان جنوب غربي ايران، مصفاة صغرى بطاقة 132 الف طن من منتجات الهيدروكربونات.

وأوضح مدير المصفاة في تصريح السبت، أن تصميم وبناء المصفاة تم عبر استثمارات بلغت 400 مليار ريال (رسميا الدولار = 42 الف ريال ).

وأشار ياسينيان أن هذه الوحدة تنتج سنويا 132 الف طن من الهيدروكربونات الخفيفة والثقيلة سنويا عبر الافادة من المواد الاولية مثل مكثفات الغاز والنفط الابيض ومشتقات أخرى.

ويوفر المشروع 100 فرصة عمل مباشرة وأخر غير مباشرة.

وأكد مدير المشروع أن تصدير هذه المنتجات للخارج يجتذب 64 مليون دولار من النقد الاجنبي.