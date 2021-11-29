وزير خارجية اوزبكستان يؤكد ضرورة رسم خارطة طريق للتعاون مع ايران

ووصف وزير خارجية اوزبكستان مواقف البلدين تجاه قضية افغانستان بانها متقاربة، مؤكدا على التعاون بين البلدين مع سائر بلدان المنطقة.

اكد وزير خارجية اوزبكستان عبدالعزيز كامل اوف ضرورة رسم خارطة طريق للتعاون مع الجمهورية الاسلامية الايرانية ورفع مستوى العلاقات بينهما.

واشاد كامل اوف خلال لقائه نظيره الايراني حسين امير عبداللهيان مساء السبت في العاصمة التركمنستانية عشق آباد، بحسن الضيافة التي لقيها خلال زيارته الاخيرة الى طهران للمشاركة في الاجتماع الثاني لدول الجوار الافغاني.

واعلن وزير الخارجية الاوزبكي استعداد بلاده للمشاركة في اجتماع اللجنة المشتركة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، مؤكدا على ضرورة الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

واعتبر كامل اوف اللقاء الذي سيجري اليوم الاحد بين رئيسي البلدين في عشق آباد مؤشرا للعلاقات الطيبة بين الجانبين.

ووصف وزير خارجية اوزبكستان مواقف البلدين تجاه قضية افغانستان بانها متقاربة، مؤكدا على التعاون بين البلدين مع سائر بلدان المنطقة.

واكد كامل اوف ضرورة رسم خارطة طريق للتعاون بين بلاده والجمهورية الاسلامية الايرانية.

يذكر ان وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان يزور عشق آباد بمعية الرئيس آية الله ابراهيم رئيسي للمشاركة في اجتماع القمة الـ 15 للدول الاعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي "ايكو" الذي ينطلق اليوم الاحد.