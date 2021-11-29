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بالصورة: إزاحة الستار عن غواصة "بعثت" بمناسبة يوم القوات البحرية

رمز الخبر: ۶۰۹۶۵
تأريخ النشر: 28 November 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قال قائد القوة البحرية التابعة للجيش نحن ننتج كل أنواع المعدات وفي هذا الصدد سيتم الكشف عن غواصة "بعثت" في يوم القوات البحرية.

ویذکر انه قال قائد البحرية الأدميرال شهرام إيراني في مؤتمر صحفي عقده صباح يوم السبت بمناسبة يوم القوات البحرية إن هذا اليوم أشرقت القوات البحرية التابعة للجيش مثل الجوهرة في البحر وفي ظروف الحرب الصعبة وغير المتكافئة قطعت ذراع العدو البعثي ولم يعد بإمكان النظام البعثي أن يكون له رأي في البحر.

مهمة القوات البحرية التابعة للجيش في البحر الأحمر والمحيط الهندي

وقال الادميرال ايراني نحن فخورون بأن تكون لدينا نفس المهمة على جدول الأعمال ونعمل على تأمين ممرات الشحن ونحن مستعدون للقيام بهذه المهمة الحيوية في البحر الأحمر والمحيط الهندي لخلق الأمن للاقتصاد العالمي.

وقال من بين أهم برامج القوات البحرية إزاحة الستار عن معدات دفاعية متطورة والحفاظ على الدورات التدريبية الحديثة وتحسين قدرة الردع في البلاد.

أشرقت القوات البحرية في مناورات ذو الفقار

قال قائد البحرية في إشارة إلى مناورات ذو الفقار للجيش: "البحرية كانت قادرة على التألق بشكل جيد في هذه التدريبات".

واعتبر الأدميرال الإيراني إقامة معرض الإنجازات الجديدة للبحرية كبرنامج آخر لهذه القوة بمناسبة يوم القوات البحرية وقال: "للبحرية وجود فعال في البحار " من حيث تمكنوا من كسر جميع معادلات الاعداء ولم تعد قدرة البحرية مخفية عن أحد.

وأضاف: "في الواقع يمكننا رفع علم الجمهورية الإسلامية الايرانية على بعد آلاف الكيلومترات من حدود إيران الإسلامية".

وأعلن قائد البحرية أن رفع مستوى القدرة الدفاعية ورفع مستوى السفن والمعدات السطحية وتحت السطحية والجوية لهذه القوة هي إحدى المهام الرئيسية للقوات البحرية التابعة للجيش الايراني، مؤكدا ان القوات البحرية تبذل كامل جهودها لأداء المهام بأفضل طريقة ممكنة.

العقوبات في مجال الدفاع ليس لها معنى

قال الادميرال شهرام إيراني ان وجود وعدم وجود العقوبات لا معنى لها بالنسبة لايران في مجال الدفاع، مشيرا الى انه عندما تستطيع ايران إنتاج جميع أنواع السفن والغواصات وأنواع مختلفة من المعدات الدفاعية المتطورة، فلا معنى للعقوبات. وحقيقة أن العدو يقاطع مجال الرعاية الصحية وضرورات الناس الأساسية يعني أنه استخدم كل قوته وبدافع اليأس والعجز، فقد لجأ إلى مقاطعة الأدوية التي يحتاجها مرضى السرطان والمرضى الخاصون.

إزاحة الستار عن غواصة بعثت الثقيلة

وأشار قائد القوات البحرية الى قدرة البحرية على إنتاج المعدات مضيفا بان ايران تنتج جميع أنواع المعدات، وفي هذا الصدد سيتم الكشف عن غواصة بعثت الثقيلة.

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