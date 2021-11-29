تعرض عناصر في الشرطة لمحاولة هجوم بالسلاح الأبيض

حاول شخص مسلح بساطور وسكين أمام وزارة الداخلية التونسية، أمس الجمعة، مهاجمة عناصر من الشرطة التي أطلقت عليه رصاصا مطاطيا، حسبما ما أفاد شهود عيان والشرطة.

موقع تابناك الإخباري_وقال شرطي "كان بيده ساطور وبالأخرى سكين وركض صوب مدخل وزارة الداخلية وكان يصرخ الله أكبر".

وتابع، "كان يحاول مهاجمة الشرطيين أمام الوزارة".

وأفاد أحد الشهود "كان على بعد نحو خمسين مترا من الوزارة وألقت عليه عناصر الشرطة الحواجز ولكنه واصل الركض وهدد الشرطة بسكينه وساطور".

وتحدثت وسائل إعلام تونسية عن إحباط الشرطة "هجوما إرهابيا".

وأظهر مقطع فيديو التقطه أحد المارة رجلا ملتحيا في الثلاثين من العمر يركض باتجاه وزارة الداخلية بينما أصيب بعض المارة بالهلع وصرخوا طالبين من عناصر الشرطة إطلاق النار عليه.

وقال أحد عناصر الشرطة، إنه تم إطلاق رصاص مطاطي وتمت السيطرة عليه ونقله لأحد المستشفيات في العاصمة.

وإثر الحادثة انتشرت قوات الأمن في شارع الحبيبب بورقيبة وأمام مقر وزارة الداخلية.