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أجنحة الشام للطيران تطلق أول رحلة مباشرة من دمشق إلى أبو ظبي

أقلعت من مطار دمشق الدولي مساء أمس الجمعة أول رحلة جوية إلى مطار أبو ظبي الدولي في دولة الإمارات على متن شركة أجنحة الشام للطيران وذلك ضمن خطة توسيع رحلاتها خارجيا إلى البلدان المجاورة.
رمز الخبر: ۶۰۹۴۱
تأريخ النشر: 27 November 2021

موقع تابناك الإخباري_مدير التطوير والعلاقات العامة بالشركة أسامة ساطع، أوضح في تصريح صحفي أن هذه الخطوة تأتي في إطار توسع الشركة في شبكة محطاتها الخارجية والوصول إلى العاصمة أبو ظبي تلبية لاحتياجات مسافريها ولتنشيط حركة النقل الجوي والتجاري بشكل عام بين البلدين، لافتاً إلى أهمية فتح خط مباشر بين دمشق وأبو ظبي لجهة تطوير وتعزيز التبادل التجاري والثقافي والسياحي.

وأشار ساطع إلى أن عدد الركاب على متن رحلة اليوم بلغ 147 راكباً، مؤكداً أن الشركة تعمل على تقديم أفضل الخدمات وبأسعار تشجيعية مع المحافظة على جودة الخدمة وانتظام المواعيد.

من جهته، قال حمدي خلف مدير تجاري في الشركة "إن تشغيل محطة أبو ظبي خطوة أولى وستتبعها خطوات أخرى للتعاون في مجال الرحلات الجوية مع البلدان الأخرى، لافتاً إلى أنه ستكون هناك رحلة جوية قريبة إلى باكستان ورحلة إضافية بين حلب والشارقة لتصبح رحلتين أسبوعياً".

وشارك في حفل إطلاق الرحلة عدد من العاملين في الشركة وعدد من الفنانين والشخصيات الاقتصادية والثقافية والإعلامية.

وكانت شركة أجنحة الشام للطيران أعلنت في حزيران الماضي عن عودة رحلاتها المباشرة من دمشق إلى الإمارات بعد توقفها جراء جائحة كورونا وتسير حالياً رحلات إلى إمارة الشارقة من مطار دمشق الدولي ومطار حلب.

 

         

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