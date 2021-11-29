خطباء الجمعة: نرفض الارتهان للخارج

رفضَ خطباءُ الجمعةِ الارتهانَ للخارجِ ولا سيما الأميركي، ودعَوا الحكومةَ إلى العملِ لحلِّ المشاكلِ الداخلية.

موقع تابناك الإخباري_دعا رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك في خطبة الجمعة في بعلبك، المسؤولين إلى اجتراح الحلول للخروج من الأزمات في لبنان، رافضاً تحميل حزب الل مسؤوليتها.

نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش حمل واشنطن مسؤولية الانهيار الذي يشهده لبنان.

وأسف نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب لاستخدام القضاء كأداة لتضليل الحقيقة وتوجيه الاتهام إلى المقاومة في قضية انفجار مرفأ بيروت.

بدوره، دعا رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود إلى أخذ العبر من الدول التي سارت في الركب اللأميركي.

وفي خطبة الجمعة، أكّد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن الحصار لن يجدي نفعاً مع اللبنانيين.

السيد علي فضل الله دعا إلى معالجة جادة لملف انفجار مرفأ بيروت.

وطالب رئيس حركة الإصلاح والوحدة الشيخ ماهر عبدالرزاق المسؤولين بالعمل لتخفيف آلام الناس، وإلا فليرحلوا.



