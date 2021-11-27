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تراجع جماعي للبورصات الأوروبية بعد اكتشاف متحور جديد لكورونا

سجلت البورصات الأوروبية تراجعا عند بدء تداولاتها متأثرة برصد متحورة جديدة لفيروس كورونا شديدة العدوى في جنوب أفريقيا.
رمز الخبر: ۶۰۸۶۹
تأريخ النشر: 26 November 2021

موقع تابناك الإخباري_وتراجع مؤشر كاك 40 الرئيسي في بورصة باريس بنسبة 4.40 في المائة إلى 6764,80 نقطة عند الساعة 08,22 ت غ وبورصة لندن بنسبة 3.31 في المائة فيما انخفضت بورصة فرانكفورت باكثر من 3.19 في المائة.

وكانت الأسواق الآسيوية تأثرت بهذه التطورات فأغلقت بورصة طوكيو على تراجع نسبته 2.53 في المائة بعدما انخفضت أكثر من 3 في المائة ظهرا.

ورصد متحور جديد لفيروس كورونا سميت "بي.1.1.529" في جنوب أفريقيا ويبدو أنها سريعة العدوى على ما أفاد علماء وهم يجهلون راهنا إن كانت اللقاحات المتوافرة فعالة في مكافحتها. وأعلنت دول أوروبية عدة مثل المملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا إجراءات تمنع دخول المسافرين الوافدين من منطقة جنوب القارة الأفريقية.

وقد تأثرت خصوصا الأسهم المرتبطة بالسياحة والسفر التي عانت أساسا بالصميم من الجائحة. فقد تراجعت أسهم مجموعة إيرباص لصناعة الطيران 12 في المائة وشركة الطيران الألمانية لوفتهانزا بأكثر من 14 في المائة.

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