ايران تطالب المجتمع الدولي بتقديم الدعم المناسب لمكافحة الاتجار بالبشر

وصرح، ان قوى الامن الداخلي في الجمهورية الاسلامية الايرانية، ورغم الحظر الامريكي الذي يعيق حصولها على الاليات والدعم الدولي اللازم، لكنها مصممة بكل شجاعة على مواجهة الجماعات المتورطة في الجرائم المنظمة.

طالب سفير ومندوب ايران الدائم لدى منظمة الامم المتحدة، "مجيد تخت روانجي"، المجتمع الدولي بتوفير دعم فني مناسب ومؤثر، الى الدول في سياق التصدي لجرائم الاتجار بالبشر.

"تخت روانجي" ادلى بهذه التصريحات، خلال الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة الاممية، الذي انعقد اليوم الثلاثاء تحت عنوان "تقييم البرامج الدولية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر".

واشار السفير الايراني، الى الجهود الجماعية في اطار "معاهدة الامم المتحدة لمكافحة الجرائم الممنهجة العابرة للحدود الوطنية" (UNTOC) وبنودها الالحاقية.

وصرح، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية كانت من اولى الدول التي وقعت على هذه المعاهدة، واتخذت اجراءات مناسبة في سياق تنفيذ كامل بنودها؛ من اجل التصدي لجرائم الاتجار بالبشر لكونها من اكثر الجرائم فضاعة في العالم.

واضاف، ان البرلمان الايراني اقرّ بدوره (خلال العام 2018)، معاهدة الامم المتحدة لمكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وهي قيد التدقيق النهائي من قبل مجمع تشخيص مصلحة النظام.

وتابع، انه على الصعيد الوطني (في ايران) هناك قوانين واليات وضوابط سائدة في سياق التحقيق والملاحقات القضائية ذات الصلة بجرائم الاتجار بالبشر؛ مؤكدا انه "لا حاجة لمزيد من الايضاح بان هذه المتابعات في اطار الاجراءات القانونية المحلية، ستؤدي بنهاية المطاف الى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر".

وصرح، ان قوى الامن الداخلي في الجمهورية الاسلامية الايرانية، ورغم الحظر الامريكي الذي يعيق حصولها على الاليات والدعم الدولي اللازم، لكنها مصممة بكل شجاعة على مواجهة الجماعات المتورطة في الجرائم المنظمة.

وقال السفير الايراني لدى المنظمة الاممية : نحن ملتزمون بتعهداتنا فيما يخص مواجهة جرائم الاتجار بالبشر، ونعترف بدور المنظمات المعنية التابعة للامم المتحدة، لاسيما مكتب مكافحة الجرائم الممنهجة العابرة للحدود الوطنية في هذا الخصوص.