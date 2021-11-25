الأسهم السعودية تشهد أكبر هبوط منذ عام

نزل المؤشر السعودي 1.9 بالمائة مسجلا أكبر انخفاض له خلال يوم واحد منذ أكتوبر 2020، مع انخفاض سهم مصرف الراجحي 2.2%، وسهم أرامكو السعودية 1.9%.

سجلت سوق الأسهم السعودية، أكبر انخفاض لها في يوم واحد منذ نحو عام، بعد يوم من تنفيذ القوات المسلحة اليمنية عملية "توازن الردع الثامنة" بـ14 طائرة مسيرة استهدفت منشآت عسكرية وحيوية في العمق السعودي بينها منشآت لأرامكو السعودية في جدة.

وبحسب وكالة رويترز، نزل المؤشر السعودي 1.9 بالمائة مسجلا أكبر انخفاض له خلال يوم واحد منذ أكتوبر 2020، مع انخفاض سهم مصرف الراجحي 2.2%، وسهم أرامكو السعودية 1.9%.

فيما هبط مؤشر أبوظبي 0.2% متأثرا بانخفاض 1.3% لسهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات.

كما تخلى مؤشر دبي عن مكاسبه المبكرة ليغلق منخفضا 0.2%.

يشار إلى أن القوات المسلحة اليمنية نفذت أمس الأول، عملية (توازن الردع الثامنة) بـ14 طائرة مسيرة استهدفت أهدافا عسكرية واقتصادية في الرياض وجدة وأبها وجيزان ونجران، منها 4 مسيرات نوع صماد2 استهدفت مصافي أرامكو في جدة.