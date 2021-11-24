النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۴مشاهدات
‍ پ

إيران تدعو لتنفيذ برنامج عمل الامم المتحدة لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الخفيفة

صرّح سفير ومندوب ايران الدائم لدى الأمم المتحدة، تخت روانجي، إن الجمهورية الإسلامية الايرانية بصفتها ضحية للإرهابيين المدعومين من الخارج، تدعو لضمان التنفيذ المتوازن والمؤثر والكامل لبرنامج عمل الامم المتحدة لمنع الاتجار غير المشروع بالاسلحة الصغيرة والخفيفة.
رمز الخبر: ۶۰۶۸۹
تأريخ النشر: 23 November 2021

موقع تابناك الإخباري_وتحدث روانجي في كلمته خلال اجتماع لمجلس الأمن عن تداعيات تهريب الأسلحة الصغيرة والخفيفة على السلام والأمن وقال: "نحن كسائر الدول قلقون بشأن العواقب الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية للاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وحصول الافراد غير المصرح به على مثل هذه الأسلحة".

وأضاف كبير الدبلوماسيين للجمهورية الإسلامية لدى الأمم المتحدة أن "برنامج عمل الأمم المتحدة لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة يعد الإطار العالمي الوحيد لمواجهة التحديات متعددة الأوجه لهذه الظاهرة".

وتابع قائلاً إن هذه الوثيقة الطوعية وغير الملزمة قانونًا، والتي كان لها حتى الآن تأثيرًا كبيرًا على حشد الجهود الدولية ضد الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، ما زالت مفيدة وصالحة.

وأردف تخت روانجي أن الجمهورية الإسلامية الايرانية، بصفتها ضحية لإرهابيين مدعومين من الخارج، وتواجه خطر الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات المرتبط بتهريب الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، تولي أهمية كبيرة لبرنامج عمل الامم المتحدة لمنع الاتجار غير المشروع بمثل هذه الاسلحة وتدعو إلى ضمان تنفيذه المتوازن والمؤثر والكامل، بما في ذلك من خلال تحديد ومعالجة التحديات التي تواجه تنفيذه.

وقال: كما هو مذكور بوضوح في برنامج العمل هذا، فان المسؤولية الأساسية عن مكافحة تهريب الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ملقاة على عاتق الحكومات من جميع جوانبها، وبناءً عليه، فإن الأمر متروك للحكومات أيضًا لتحديد المشاكل المتعلقة بهذا التحدي وإيجاد سبل لمعالجتها معها.

وأضاف تخت روانجي: انه وبغية ضمان التنفيذ الكامل لبرنامج العمل هذا، ينبغي النظر في امكانيات وأولويات الحكومات والمناطق المختلفة، وفي هذا الصدد، ينبغي إعطاء الأولوية لتوفير الموارد المالية الكافية والتكنولوجيا والمعرفة التقنية اللازمة، بما في ذلك نقل التكنولوجيا ذات الصلة إلى البلدان النامية، ويجب أن يكون هذا الإجراء مستمرًا وغير تمييزي وغير انتقائي وغير مشروط، بناءً على طلب الحكومات المعنية ومع مراعاة سياساتها وأولوياتها، لأن البرنامج نفسه ينص على أن المسؤولية الرئيسية لتنظيم تجارة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة هو على عاتق الحكومات".

واستطرد قائلاً: "بطبيعة الحال فانه يجب في جميع الجهود الرامية الى مكافحة تهريب الاسلحة الصغيرة والخفيفة احترام حق كل حكومة لصناعة وصادرات وواردات وحفظ مثل هذه الاسلحة بصورة كاملة لان هذه القضية تعد من ضرورات الاستفادة من الحق الذاتي في الدفاع المشروع الذي تم تاكيده في المادة 51 من ميثاق منظمة الامم المتحدة.

وأشار السفير الايراني في الامم المتحدة الى انه "وفق برنامج العمل فان تهريب الاسلحة الخفيفة والصغيرة له دور في استمرار وتصعيد الاشتباكات ونزوح المدنيين وإضعاف احترام القوانين الدولية الانسانية ومنع تقديم المساعدات الانسانية لضحايا الاشتباكات المسلحة وتشديد الجريمة والارهاب".

وختم تخت روانجي كلمته بالقول إن "الوصول الى حل مناسب وطويل الامد للتحديات متعددة الأوجه لتهريب الاسلحة الخفيفة والصغيرة يستلزم اتخاذ نهج شامل وأن هذا الموضوع يجب أخذه بنظر الاعتبار من قبل الجمعية العامة ومؤتمر برنامج العمل لمواجهة جميع جوانب الاتجار غير المشروع بالاسلحة الخفيفة والصغيرة".

 

         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
بينت: ايران التهديد رقم واحد لنا
آثار جريمة التحالف السعودي في قرية المرير بمديرية حيس تلاحق الأم التي فقدت جنينها
الكاظمي يوجه بمحاسبة من يعرقل معاملات المواطنين
سلطان عمان يختتم زيارته الرسمية الى الدوحة
شهداء وجرحى في عدوان جوي إسرائيلي على المنطقة الوسطى
النائب عزالدين: السياسات الأمريكية في لبنان والمنطقة لا ترى إلاّ مصلحة العدو
في زيارة هي الأولى من نوعها.. غانتس يزور المغرب لتعزيز العلاقات وتوقيع اتفاقيات
آبي أحمد ينضم شخصياً للقتال ضد جبهة تحرير تيغراي
فخ البحرين والشبكة الصهيونية للعراق
سلاح المقاومة العراقية ضد القوات الغازية
ايران تطالب المجتمع الدولي بتقديم الدعم المناسب لمكافحة الاتجار بالبشر
دبلوماسي ايراني يرد على تخرصات مندوب الكيان الصهيوني في الجمعية العامة
امير عبداللهيان: سلوك اميركا المتناقض عقبة اساسية في المفاوضات
تركيا ... مظاهرات في إسطنبول تطالب الحكومة بالاستقالة بسبب الهبوط الحاد الذي سجلته الليرة
أستراليا تصنف "حزب الله" منظمة إرهابية
إصابات كورونا تتزايد في منطقة الهرمل وسط واقع استشفائي مأزوم
سوق الأسهم السعودية تشهد انخفاضا هو الأكبر منذ تشرين الأول/أكتوبر 2020
تظاهرات غاضبة في السليمانية لليوم الثالث والقوات الامنية تطلق الغاز المسيل للدموع لفضها
إتفاق أردني - إماراتي - إسرائيلي في معرض إكسبو 2020 دبي للتعاون في إنتاج الكهرباء
في أفظع جريمة .. غارات التحالف تتسبب بانتشال جنينٍ من بطن أمه في حيس بالحديدة
وزير الدفاع يحضر اختبارات كشف الهيئة لطلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني بالكلية الحربية
أمير البلاد يعيد تكليف صباح الخالد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة
مؤسسة المرجع الشيخ الفياض الخيرية تقدم مساعدات عينية للعوائل الفقيرة في مدينة مزار شريف
مسيرة حاشدة في تعز تحت شعار "أمريكا وراء التصعيد العسكري والاقتصادي"
سعيد من قمة الكوميسا: حريصون على تعزيز التعاون الأفريقي والارتقاء بعلاقات الشراكة
وقفة شعبية في مزهر بمحافظة ريمة تنديداً بالتصعيد الأمريكي واستمرار الحصار
الدار البيضاء تستضيف منتدى الأعمال المغربي البرتغالي
تزايد أعداد الباكستانيين المجندين في صفوف القوات البحرينية
الاحتلال يهدم منزلا ويخطر بهدم آخرين ويدمر 12 قبرا في يطا جنوب الخليل
الاحتلال يهدم 3 مبان سكنية في منطقة "واد الحمص" جنوب القدس