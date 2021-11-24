وقفة منددة باستشهاد الأسير العمور في غرة وللمطالبة بتسليم جثمانه

نظمت لجنة الأسرى والقوى الوطنية والإسلامية وقفة احتجاجية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تنديدًا بجريمة الإهمال الطبي المتعمد التي أدت لاستشهاد الأسير سامي العمور.

موقع تابناك الإخباري_وقال منسق "اللجنة" زكي دبابش خلال الوقفة التى شارك فيها ذوي الشهيد العمور وخطيبته ، إن استشهاد العمور جاء نتيجة سياسة الإهمال الطبي الذي مارسته سلطات الاحتلال بحق الأسير.

من جهته، طالب الناطق باسم مفوضية الشهداء والجرحى والأسرى بحركة فتح، نشأت الوحيدي المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لاستعادة جثمان الشهيد "العمور"، ليتمكن ذويه من دفنه وتشييعه.

وأكد "الوحيدي"، أن 7 جثامين لأسرى استشهدوا في سجون الاحتلال، مازالت محتجزة لدى الاحتلال، ويجب على المجتمع أن يرى الحقيقة وينتصر للمظلوم.

وحثّ المجتمع الدولي والإنساني على ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وإدارة مصلحة السجون بسبب ارتقاء الأسير الشهيد "العمور" تحت مقصلة التعذيب الطبي المتعمد.

ودعا الناطق باسم مفوضية الشهداء، لتوفير الحماية للأسرى والمعتقلين وعدم تركهم فريسة لجرائم الاحتلال.

واستشهد الأسير الفلسطيني سامي العمورالاسبوع الماضي داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد صراعٍ مع المرض، تعرض خلاله لإهمال طبي متعمد من إدارة السجون، وهو محكوم بالسجن لمدة 19 عامًا، ومعتقل منذ 2008.



