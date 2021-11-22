وزيرا الخارجية العراقي والاردني يؤكدان ضرورة مُواجهة التحديات في المنطقة

على هامش أعمال قمة الأمن الإقليمي/ حوار المنامة 17، أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره الاردني ايمن الصفديّ، اليوم الأحد، ضرورة مُواجهة التحديات في المنطقة.

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره الاردني ايمن الصفديّ، ضرورة مُواجهة التحديات في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان، اليوم الأحد،وصل تابناك نسخة منه، ان "حسين التقى مع نظيره الأردنيّ أيمن الصفديّ على هامش أعمال قمة الأمن الإقليميّ / حوار المنامة 17"، مبينة ان "الجانبين أشادا بالتطور النوعيّ الذي تشهده العلاقات الثنائيّة بين العراق والأردن في سائر المجالات".

واضافت انه "تم تبادل الرؤى والأفكار حول مُختلف الملفات ذات الاهتمام المُشترَك، كما تناولا سُبُل تعزيز أطر التعاون الثنائيّ على مُختلف الصعُد"، موضحة ان "اللقاء شهد التأكيّد على أنّ مُواجهة التحديات التي تتعرض لها المنطقة تتطلب توحيد الجُهُود والتنسيق المُشترَك لتجاوز آثارها".

وأكد الصفديّ وفق البيان، أن "الاردن تدعم أمن العراق واستقراره"، لافتاً إلى "استعداد حكومته لتقديم المساعدة في مجال مكافحة جائحة كورونا".