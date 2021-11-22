شركة طيران "ماهان" الايرانية تحبط هجوما سيبرانيا تعرضت له شبكاتها

تعرضت شركة طيران "ماهان" الايرانية لهجوم سيبراني صباح اليوم الاحد، وقد تم صد هذا الهجوم واحباطه، وسيتم تنفيذ الرحلات الجوية حسب موعدها المقرر.

موقع تابناك الإخباري_تمكنت شركة طيران "ماهان" الايرانية من صد واحباط هجوم سيبراني صباح اليوم الاحد، مؤكدةً أن رحلات الشركة عادت حسب الجداول السابقة.

وقالت العلاقات العامة بشركة ماهان في بيان: عقب أنباء الهجوم السيبراني على أنظمة ماهان إيرلاينز ، أفادت التقارير أنه بسبب مكانة شركة "ماهان" في صناعة الطيران بالبلاد، فقد تم تنفيذ مثل هذه الهجمات ضد هذه الشركة مرات عديدة وفي أوقات مختلفة، للاضرار بأدائها.

واضاف البيان: يعتبر هذا أمرًا طبيعيًا وقد تصرف فريق ماهان للأمن السيبراني دائمًا بذكاء وفي الوقت المناسب وأحبط هذه الهجمات.

واختتم بيان شركة ماهان: ‌نعلن أن جميع رحلات ماهان ستكون في الموعد المحدد، وطبعا في حالة حدوث تغيير في مواعيد الرحلات فسيتم إبلاغ جميع الركاب مسبقا.