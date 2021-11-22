قيادي في الجهاد: عملية القدس جاءت لتؤكد أن الإجرام بحق أهلنا في القدس لن يمر دون رد

أكد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي في الضفة المحتلة طارق عز الدين اليوم الأحد أن العمل المقاوم مستمر ومشروع بكل مكان وزمان، ناعياً الشهيد فادي أبو شخيدم منفذ عملية القدس الفدائية.

موقع تابناك الإخباري_وقال عز الدين تعليقاً على عملية باب السلسلة التي أدت الى مقتل مستوطن واصابة 4 آخرين ان العملية جاءت لتؤكد أن "الإجرام الصهيوني بحق أهلنا في القدس لن يمر دون رد، وسيبقى دم الشهداء لعنة تطارد الجنود وقطعان المستوطنين."

وشدد على ان "عملية باب السلسلة البطولية دليل على استمرار الانتفاضة المباركة، التي لن تتوقف"، موضحاً ان "شعبنا سيبقى مشهراً سلاحه بوجه الاحتلال."

واعتبر ان "عملية القدس تأتي لتشكل إضافة نوعية في سجل الاختراق الأمني للمنظومة الصهيونية في أكثر المناطق تحصيناً وتشديداً في محيط باحات المسجد الأقصى"، مشيراً الى إن "هذا العدو يجب ألا ينعم بالاستقرار والأمن على أرضنا، لأن استقراره وأمنه يعني استمرار اعتداءاته بحق شعبنا."

واستشهد صباح اليوم الأحد، الشيخ فادي محمود أبو شخيدم 42 عاماً بعد تنفيذ عملية اطلاق نار عند باب السلسلة بالقدس المحتلة، مما أدى لمقتل مستوطن 35 عاماً وإصابة 4 آخرين من عناصر حرس الحدود الاسرائيلي، وصفت إصابة اثنين منهما بالخطيرة.