النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۸مشاهدات
‍ پ

تظاهرة حاشدة في تونس تطالب بحل البرلمان وتنظيم انتخابات مبكرة

نظم الحزب الدستوري الحر التونسي برئاسة عبير موسي اليوم السبت مظاهرة احتجاجية أمام مقر رئاسة الحكومة بساحة القصبة بتونس العاصمة، للمطالبة بحل البرلمان المُجمدة أعماله منذ 25 يوليو الماضي والذهاب إلى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.
رمز الخبر: ۶۰۵۶۶
تأريخ النشر: 20 November 2021

موقع تابناك الإخباري_وشارك في هذه المظاهرة التي جرت وسط إجراءات أمنية مُشددة، المئات من أنصار هذا الحزب، حيث رفعوا خلالها عدة شعارات تطالب بحل البرلمان، منها "حل البرلمان، حاسب الإخوان"، و"حريات حريات عجل بالانتخابات"، وأخرى مُنددة بالإجراءات الأمنية المُشددة منها "لا خوف لا رعب دستوري ولد الشعب".

وكان الحزب الدستوري الحر (17 مقعدا برلمانيا) في البرلمان المُجمدة أعماله، قد أوضح في بيان اليوم، أن هذه المظاهرة الاحتجاجية تأتي في إطار "المطالبة بحل البرلمان والدعوة الفورية لانتخابات تشريعية مبكرة في آجال قصيرة".

وأضاف أن هذه المظاهرة "تأتي أيضا في إطار الدعوة إلى تنقية المناخ الإنتخابي عبر تفكيك الأخطبوط الجمعياتي والسياسي الإخواني (...) وللمطالبة باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية داخل أجهزة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للقطع مع هيمنة الإخوان وضمان الحياد والاستقلالية".

وتمر تونس بأزمة سياسية تعالت فيها الأصوات المطالبة بضرورة الذهاب إلى إنتخابات مُبكرة، كان آخرها قد صدر أمس الجمعة عن سامي الطاهري الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل الذي اعتبر أن الخروج من الأزمة السياسية الحالية "يتطلب تعديل القانون الانتخابي والمرور إلى انتخابات تشريعية مبكرة".

وشدد الطاهري في تصريح للصحفيين على هامش مشاركته في اجتماع استثنائي للهيئة الإدارية لاتحاد الشغل بمدينة صفاقس، على أن الوضع العام بالبلاد "يستوجب حلولا تشاركية ورؤية واضحة تمكن من ضبط سبل الخروج من الأزمة السياسية الحالية وتجنيب البلاد الانهيار المالي والأمني الذي شهدته عديد البلدان على المستوى الاقليمي على غرار لبنان وسوريا وليبيا".

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أعلن في 25 يوليو الماضي سلسلة من التدابير الاستثنائية تضمنت تجميد البرلمان، ورفع الحصانة عن جميع نوابه، إلى جانب إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.

وفي الثاني والعشرين من سبتمبر الماضي، أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيد أصدر أمرا رئاسيا يتعلق بالتدابير الاستثنائية تضمن "مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه".

 

         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
رئيس حكومة الوحدة يتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية وعدد المرشحين يتخطى الاربعين
رئيس الجمهورية برهم صالح يستقبل رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي
قوات الاحتلال تقتحم منزل منفذ عملية القدس وتعتقل شقيقه
الجهاد الإسلامي تبارك عملية القدس: فلسطين هي جزء من عقيدتنا
الاحتلال يعلن اعتقال شاب فلسطيني من جنين بزعم طعن مستوطن بمدينة يافا المحتلة
"مليونية 21 نوفمبر" .. مظاهرات بالخرطوم ومدن أخرى للمطالبة بحكم مدني
رئيس الوزراء يؤكد لوزير الدفاع الإندونيسي أهمية الدفع بمسارات التعاون المشترك لآفاق أوسع
شهيد في عملية إطلاق نار عند باب السلسلة بالقدس أدت لمقتل مستوطن وإصابة 4 أخرين
مقاتلات "إف -35" تستأنف طلعاتها من حاملة "الملكة إليزابيث"
العراق والمانيا يشددان على دعم العودة الطوعيّة للمهاجرين
حزب الله يشيد بعملية القدس: رد طبيعي على جرائم الاحتلال المتمادية بحق الشعب الفلسطيني ‏
توقيع اتفاق سياسي بين رئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان
لجان المقاومة تبارك عملية باب السلسلة: البوصلة تتجه دوما نحو القدس
متحدث باسم حماس: عملية باب السلسلة تؤكد ان الشعب لن يتنازل عن المقاومة
رضوان: المقاومة هي الوقود لمواجهة هذا الاحتلال.. وبريطانيا هي شريك للاحتلال بجرائمه
وزارة المالية في حكومة طالبان تحوّل الرواتب المتأخرة للموظفين في القطاع العام
فصائل المقاومة بغزة تبارك عملية القدس وتؤكد أنها رد طبيعي على جرائم الاحتلال وتؤكد ان قرار بريطانيا بحق حماس باطل
الجهاد الاسلامي تبارك العملية الفدائية في القدس المحتلة: رد طبيعي على تصاعد إرهاب المستوطنين وجنود الاحتلال
لجان المقاومة تبارك عملية القدس وتؤكد أنها رد طبيعي على جرائم العدو
وزيرا الخارجية العراقي والاردني يؤكدان ضرورة مُواجهة التحديات في المنطقة
حماس: الشهيد الشيخ فادي أبو شخيدم منفذ عملية باب السلسلة قيادي في الحركة
قيادي في الجهاد: عملية القدس جاءت لتؤكد أن الإجرام بحق أهلنا في القدس لن يمر دون رد
حركة المجاهدين تبارك عملية القدس وتؤكد على صوابتيها في مواجهة المحتل
"الحرية والتغيير" ردا على نبأ الاتفاق بين الجيش وحمدوك: لا تفاوض ولا شراكة مع الانقلابيين
بن زايد والرئيس الموريتاني يبحثان تنمية العلاقات الإماراتية الموريتانية
وزير خارجية العراق: العراق تبنّى استراتيجة وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب
رئيس الوزراء يلتقي بارازاني ويؤكد أهمية وضع مصلحة وأمن واستقرار المنطقة كأولوية
شركة طيران "ماهان" الايرانية تحبط هجوما سيبرانيا تعرضت له شبكاتها
ولي العهد يلتقي مستشار الأمن القومي ورئيس جهاز الاستخبارات الخارجية البريطانية
بركان كومبري فييخا الإسباني يواصل ثورانه