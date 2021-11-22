واشنطن تمدد الحظر ضد شركة "ماهان للطيران" الإيرانية

وجاء في الوثائق الرسمية لمكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية التي تم نشرها يوم الجمعة، أنه سيتم تمديد اجراءات الحظر المفروضة على 12 كيانا لمدة 180 يوما.

وتقضي هذه الاجراءات بحظر بيع أي معدات أمريكية خاصة بالطيران أو قطع الغيار لها لتلك الشركات.

وبين الكيانات التي طالتها اجراءات الحظر شركات مسجلة في بريطانيا والأردن والعراق والإمارات وسوريا وتركيا وفرنسا.

وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت شركة "ماهان للطيران" بالتعاون مع الحرس الثوري ونقل الأسلحة بتكليف منه، لكن الشركة رفضت المزاعم الأمريكية.