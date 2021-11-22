رئيس وكالة مكافحة الأمراض يعلن الحاجة لإعلان حالة الطوارىء الوطنية جراء الاصابات بكورونا

قال رئيس وكالة مكافحة الأمراض في ألمانيا اليوم الجمعة، إن ألمانيا دخلت حالة الطوارئ على مستوى البلاد بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

موقع تابناك الإخباري_قال رئيس معهد روبرت كوخ لوتار ويلر إن الرعاية الطبية المنتظمة لا يمكن ضمانها بعد الآن في بعض أجزاء البلاد لأن المستشفيات وأقسام العناية المركزة تعمل فوق طاقتها.

وقال ويلر للصحفيين في برلين: “كل ألمانيا هي حالة تفشي كبيرة”. “هذه حالة طوارئ وطنية. نحن بحاجة إلى سحب فرامل الطوارئ “.

ودعا إلى اتخاذ إجراءات إضافية عاجلة لمواجهة ارتفاع حالات الإصابة بـ COVID-19 ، والتي تجاوزت 50000 لليوم الثالث على التوالي. كما أبلغ معهد روبرت كوخ عن 201 حالة وفاة أخرى ، مما رفع عدد القتلى إلى 98739 منذ بداية تفشي المرض.

جاءت تصريحات ويلر بعد موافقة مجلس الشيوخ يوم الجمعة تدابير جديدة للسيطرة على تفشي المرض اقترحه تحالف يسار الوسط الذي ظهر بعد الانتخابات الوطنية في 26 سبتمبر. تشمل الإجراءات ، التي تدخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء ، متطلبات على الأشخاص لإثبات تلقيحهم أو تعافيهم مؤخرًا من COVID-19 أو اختبارهم سلبيًا للفيروس من أجل الوصول إلى أماكن العمل المشتركة أو وسائل النقل العام. سيتعين على الموظفين أيضًا العمل من المنزل كلما أمكن ذلك.