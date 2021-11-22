هناک طرق علاجیة مختلفة لعلاج العقم تساعد الأزواج المصابین بالعقم للإنجاب. إن إیران من الدول الرائدة في مجال علاج العقم علی صعید الشرق الأوسط والعالم. ولهذا، یتوجه الآلاف من السیاح الطبیین إلى ایران لتلقي خدمات علاج العقم.

إن إیران من رواد العلاج الفعال للعقم في العالم وذلك من خلال خبرة أکثر من 30 سنة في مجال أبحاث وعلاج العقم وامتلاکها أکثر من 80 مرکزا متخصصا في علاج العقم في مدن مختلفة. تقدم هذه المراکز طرقا علاجیة مختلفة بأعلی معاییر الجودة وذلک باستخدام أحدث التقنیات والمعدات المتوفرة عالمیا.

ویزور آلاف الأزواج من جمیع أنحاء العالم إیران سنویا بهدف علاج العقم. فمراکز علاج العقم المتطورة في إیران تقدم باقة متکاملة من خدمات علاج العقم للمرضی کالتلقیح في المختبر (طفل الأنبوب والمعروف بIVF) والتلقیح الصناعي (IUI) والحقن المجهري (ICSI) والبویضات المتبرع بها وغیرها من الخدمات العلاجیة الأخری. کما وبالإضافة إلی خدمات علاج العقم تقدم هذه المراکز خدمات أخری کتحدید جنس الجنین واختبارات تقییم الاضطرابات الجینیة الوراثیة وغیرها من الخدمات.

أطفال الأنابیب فی إیران

تقنیة اطفال الأنابیب هي من أکثر طرق علاج العقم فعالیة وتطبیقا. تعتمد هذه التقنیة علی إخصاب (تلقیح) البویضة في المختبر بحیث یتم وضع الحیوانات المنویة والبویضة بجانب بعضها البعض خارج الجسم کي تمتزجا معا وتقوم الحیوانات المنویة بتلقیح البویضة، وعندها تبدأ الخلایا الإبتدائیة بالتکاثر لتشکل الجنین. بعدها، یتم نقل الجنین أو الأجنة المکونة إلی رحم الأم کي یحصل الإنغراس ویستمر الجنین بنموه بشکل طبیعي داخل بطانة الرحم.

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علاج العقم فی ایران

وتستخدم مراکز علاج العقم في إیران باعتبارها رائدة في مجال أبحاث وعلاج العقم في العالم، تستخدم أیضا تقنیة اطفال الأنابیب لعلاج العدید من الأزواج المصابین بالعقم. للعلم إن تکالیف اطفال الانابیب في ایران أقل بکثیر بالمقارنة مع العدید من المراکز العلاجیة في الشرق الأوسط والعالم، فيحین أن جودة الخدمات المتوفرة في مراکز علاج العقم الإیرانیة تنافس تلک التي في أفضل مراکز العالم.

دفعت الأسعار المتدنیة للطفل الانبوب في إیران إلی جانب الجودة العالیة للخدمات العلاجیة بالعدید من الأزواج المصابین بالعقم من دول عدیدة کالعراق وسلطنة عمان والبحرین وقطر وسوریا ومصر ولبنان والإمارات وأسترالیا والکویت بزیارة ایران للخضوع لعلاج العقم کما للاستفادة من سائر خدمات المساعدة علی الإنجاب کتحدید جنس المولود.

مع أن أطفال الأنابیب تعد من أکثر تقنیات علاج العقم فعالیة ولکن لا یمکن علاج العقم دائما من خلال وصف الأدویة أو الخضوع لتقنیات علاج العقم الحدیثة. ففي الحالات التي یکون فیها مخزون المبیضین منخفضا أو جودة البویضات متدنیة في حین أن الرحم وباقی أعضاء الإنجاب سلیمة، إن الطریقة الوحیدة للحمل هي تلقي البویضة المتبرعة بها. بدأت مراکز علاج العقم في ایران وبالتزامن مع المراکز المتقدمة في العالم باستخدام تقنیة البویضات المتبرع بها لعلاج الأزواج المصابین بالعقم والذین یعانون من مخزون مبیضین منخفض أو جودة بویضات متدنیة. فبالإضافة إلی الأزواج الایرانیین، یمکن للأزواج الأجانب الإستفادة من خدمات التبرع بالبویضات في ایران في أفضل مستشفیات العقم والحقن المجهري والتبرع الایرانیة لحل مشکلة عقمهم.

مراکز علاج العقم فی ایران

إن أول وأهم خطوة في مسیر علاج العقم هي اختیار مرکز علاجی مناسب. تعتبر خبرة الأطباء والطاقم العلاجي وحداثة المعدات وجودة الخدمات المقدمة من أهم العوامل في اختیار مرکز علاج العقم. یؤثر الاختیار الصحیح لمرکز علاج العقم بشکل کبیر علی مدی نجاح عملیة العلاج.

​علاج العقم فی ایران

ینشط في ایران أکثر من 80 مرکزا مرخصا لعلاج العقم من قبل وزارة الصحة الإیرانیة وتقدم هذه المراکز خدمات علاج العقم والمساعدة علی الإنجاب کاطفال الانابیب والتلقیح الصناعی والحقن المجهري للأزواج الإیرانیین والأجانب بأعلی معاییر الجودة. إن مراکز العقم في مختلف المدن من طهران ومشهد ویزد وشیراز و المدن الایرانیة الأخری مستعدة لتقدیم خدمات عالیة الجودة لجمیع الأزواج الذین یعانون من العقم من جمیع أنحاء العالم وتضمن لهم أن یحظوا خلال علاجهم بتجربة ممتعة وذکریات لا تنسی.

تکلفة علاج العقم في ایران

تقدم إیران أکثر خدمات علاج العقم فعالیة وأعلاها جودة علی صعید الشرق الأوسط والعالم، إلی جانب تکلفة متدنیة جدا ، فعلی سبیل المثال، تکلف دورة اطفال الانابیب الواحدة في ایران الزوجین بین 2000 إلی 3500 دولار أمریکی، وهي تکلفة أرخص بکثیر من العدید من الدول.

بالإضافة إلی تکالیف العلاج، فإن تکالیف الإقامة تعتبر ذات أهمیة بالغة بالنسبة للسیاح الطبیین. بما أن ایران تعد دولة رخیصة بالنسبة للسیاح الأجانب، فإن الراغبین بعلاج العقم لن یجبروا علی تکبد تکالیف باهظة للعلاج والإقامة، ولذلک یحصل الأزواج الذین یختارون ایران لعلاج العقم علی خدمات عالیة الجودة وإقامة ممیزة بأدنی الأسعار.

ما أنت بحاجة لمعرفته حول علاج العقم في ایران

حالیا، یتم استخدام التقنیات الشائعة في مراکز علاج العقم في ایران وذلک جنبا إلی جنب مع أحدث تنقیات علاج العقم المتوفرة في العالم، مما أدی إلی نتائج واعدة ومبشرة. من خلال الإستعانة بأفضل متخصصي علاج العقم وباستخدام أحدث المعدات المتوفرة عالمیا، بإمکان مراکز علاج العقم في إیران تقدیم خدمات تشخیص وعلاج العقم في کافة المراحل، من الأولیة إلی المتقدمة.

شرکة هلو ايران شرکة وسیطة للسیاحة العلاجیة تنشط بشکل متخصص في مجال علاج العقم فی ایران. من خلال الاستعانة بأفضل متخصصي علاج العقم والتعاقد مع أفضل مراکز علاج العقم في إیران، ستبقی شرکتنا الی جانبکم لاجتیاز کل مراحل علاج العقم براحة البال و تحت إشراف افضل الأطباء في مراکز علاج العقم المتقدمة.