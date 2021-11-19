أسترازينيكا تطرح عقارًا يحمي من كورونا بنسبة 83 % لمدة 6 أشهر

عززت شركة أسترازينيكا ريادتها اليوم الخميس بطرح عقار وقائي يحمي من مرض كوفيد-19 يكون متاحا في الأسواق لمن لا يستجيبون للقاحات بشكل كاف. وقالت إن هذا العقار يوفر حماية بنسبة 83 بالمئة لمدة ستة أشهر.

موقع تابناك الإخباري_وأضافت الشركة إن هذا العقار، المصنوع من مزيج من الأجسام المضادة، يوفر الحماية بنسبة 83 بالمئة لمدة ستة أشهر.

وسبق أن حقق العقار، ويطلق عليه اسم (إيه.زد.دي7442) أو إيفوشيلد، حماية بنسبة 77 بالمئة من حالات الإصابة المصحوبة بأعراض بعد ثلاثة أشهر، حسبما تبين في قراءة سابقة لنتائج مرحلة متأخرة من تجربة مثبتة في أغسطس آب.

وذكرت الشركة أيضا أن دراسة منفصلة أجريت على المرضى بأعراض تتراوح بين المتوسطة والخفيفة لمرض كوفيد-19 كشفت أن تناول جرعة أعلى من العقار يمنع تدهور الأعراض بنسبة 88 بالمئة إذا تلقى المريض العلاج في غضون ثلاثة أيام من ظهور الأعراض الأولى.

وينتمي إيفوشيلد إلى فئة العقاقير القائمة على أجسام مضادة أحادية النسيلة، وهي بروتينات يتم تصنيعها في المعمل وتحاكي الدفاعات الطبيعية في جسم الإنسان. وتقوم على أساس الأجسام المضادة التي ينتجها الجسم في حالة الإصابة بالعدوى أو في حالة التطعيم. ويتلقى المريض العقار مرة واحدة على جرعتين عن طريق الحقن.