أردوغان يدعو الاتحاد الأوروبي التعامل مع تركيا من منظور استراتيجي واتخاذ خطوات ملموسة

إعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن على بروكسل التعامل مع أنقرة من منظور استراتيجي واتخاذ خطوات ملموسة في هذا الصدد.

موقع تابناك الإخباري_وفي مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في العاصمة التركية أنقرة، امس الاربعاء، قال أردوغان في معرض حديثه عن العلاقات التركية الأوروبية: "على الاتحاد الأوروبي التعامل في علاقاته مع بلدنا من منظور استراتيجي واتخاذ خطوات ملموسة ".

وأضاف: لا ينبغي السماح للحسابات الضيقة لبعض دول الاتحاد الأوروبي بإضعاف الاتحاد وعلاقاته مع الناتو".

وفي العلاقات مع إسبانيا، أشار أردوغان إلى أن تركيا بنت حاملة طائرات بالشراكة مع إسبانيا.

وتابع أن "التصريحات الواردة من بنك BBVA الإسباني هي أكثر مؤشر ملموس على الثقة باقتصاد تركيا".

بدوره أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن مدريد تدعم وجود تركيا في الاتحاد الأوروبي كونها حليفا مشتركا للتكتل، في إشارة إلى عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال سانشيز خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في زيارة رسمية يجريها إلى أنقرة: "نريد أن تكون تركيا جزءا من الاتحاد الأوروبي، فهي حليف مشترك له".

وكان قد وصل رئيس الوزراء الاسباني إلى أنقرة أمس الأربعاء، بناء على دعوة تلقاها من أردوغان.

وأفادت رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيان لها، بأن سانشيز سيشارك في القمة السابعة بين حكومتي إسبانيا وتركيا والتي ستعقد في أنقرة.

وأوضحت أن القمة التي سيشارك فيها الوزراء المعنيون من كلا البلدين، سيتم خلالها تقييم العلاقات التركية الإسبانية بكافة أبعادها، وبحث الخطوات الممكن اتخاذها لتطوير التعاون.

وأشارت أن من المتوقع خلال المحادثات تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية، وعلاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "ناتو"، فضلا عن العلاقات الثنائية.