ندعم حلحلة المشاكل المتعلقة بالانتخابات بالطرق السياسية والقانونية

أجرى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي اتصالاً هاتفياً، مساء اليوم الأربعاء، تطرق إلى العلاقات التاريخية والقوية بين البلدين والتأكيد على وقوف إيران بجانب العراق شعبا وحكومة.

موقع تابناك الإخباري_وقال السيد رئيسي، "إن أعداء شعوب المنطقة لا يعجبهم الأمن والاستقرار والازدهار في العراق ويسعون وراء أهدافهم الخبيثة بإثارة الفتن مؤكدا على ضرورة الوعي تجاه المؤامرات".

وأضاف أن وحدة العراق موضوع استراتيجي لا يجوز التهاون به.

وأكد الرئيس الإيراني على ضرورة استخدام جميع الامكانيات للتهدئة والاستقرار في العراق، مضيفا أن إجراء الانتخابات يعتبر إنجازا مهما في سبيل إحقاق حق الشعب العراقي في تقرير مصيره بواسطة صناديق الاقتراع.

وتابع السيد رئيسي قائلا، "إن إيران تدعم حلحلة المشاكل المتعلقة بالانتخابات بالطرق السياسية والقانونية والشفافة.

وجاء في بيان الرئاسة الإيرانية أن الكاظمي أشاد بدعم إيران للشعب العراقي وأكد أن المقاربة الإيرانية فيما يخص العراق كانت دوما التأكيد على الاستقرار وحفظ الأمن.