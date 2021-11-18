الرئيس البرازيلي يزور مجلس التنمية الاقتصادية في خليج البحرين ومركز عيسى الثقافي

زار الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو مساء امس الثلاثاء، مجلس التنمية الاقتصادية في خليج البحرين ومركز عيسى الثقافي.

موقع تابناك الإخباري_في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى البحرين بدعوة من الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، قام الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، بزيارة إلى مقر مجلس التنمية الاقتصادية في خليج البحرين مساء أمس الثلاثاء.

واطلع الرئيس البرازيلي على عرض شامل حول عمل المجلس ودوره في تعزيز أداء الاقتصاد البحريني ومردوده الإيجابي على مختلف أوجه التنمية وتحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وفي سياق منفصل، زار الرئيس البرازيلي ايضا مساء أمس أيضًا، مركز عيسى الثقافي، حيث نظمت يوم امس جمعية "هذه هي البحرين" احتفالا في مركز عيسى الثقافي على هامش زيارة الرئيس البرازيلي إلى البلاد.

وألقى الرئيس بولسونارو كلمة أمام جمع من الحضور من مختلف المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، ثمّن فيها دعوة ملك البلاد له لزيارة البحرين، مشيدا بحجم العلاقات الوطيدة التي تجمع برازيليا بالمنامة، ومؤكدا على أهمية التفاهمات التي تم عقدها مع البحرين والتي ستزيد من حجم الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.

وجاءت احتفالية "هذه هي البحرين" بالتزامن مع اليوم العالمي للتسامح.