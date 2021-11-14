النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۳۸مشاهدات
‍ پ

العثور على جثة مهاجر سوري وحرس الحدود يتهم بيلاروس بتدمير سياج حدودي مؤقت

ذكرت شرطة بودلاسي البولندية، اليوم السبت، في بيان إنها عثرت على جثة شاب سوري في غابة بالقرب من وولكا تيروتشوفسكا، على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا. وأشارت إلى أنه لم يتم بعد تحديد سبب وفاة الشاب في مكان الحادث.
رمز الخبر: ۶۰۱۶۷
تأريخ النشر: 13 November 2021

موقع تابناك الإخباري_كما قالت الشرطة البولندية إن مجموعة تضم حوالي 100 مهاجر حاولت عبور الحدود ليلا في نفس المنطقة قبل أن يفروا باتجاه الجانب البيلاروسي إلى الغابة بعد رؤية عناصر الشرطة والجنود.

وشهدت أزمة المهاجرين العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية تطورات دراماتيكية طوال الأيام الماضية وكانت على طاولة النقاشات بين أطراف محلية ودولية عديدة تخشى تحول الأوضاع إلى نزاع مسلح بين الجارتين.

وفي خضم كل هذه الأحداث، انتشر مقطع فيديو يزعم أنه يظهر القوات البيلاروسية وهي تدمر بعض الأسلاك الشائكة التي نصبتها القوات البولندية خلال الليل باستعمال الليزر والإضاءة القوية.

وقال حرس الحدود: "حاول الجنود البيلاروس هدم الحاجز المؤقت، وأزالوا مواقع السياج ومزقوا الأسلاك الشائكة بمركبة خدمة. وقد أعمى الليزر والإضاءة القوية القوات البولندية".

وأضاف حرس الحدود أن "القوات البيلاروسية زودت المهاجرين بالغاز المسيل للدموع، الذي استخدم بعد ذلك ضد القوات البولندية". ووصل عدد المهاجرين الذين تم العثور عليهم قتلى من الجانبين منذ بدء الأزمة في الصيف إلى 11 مهاجرا، بحسب منظمات إغاثية.

وعبر أو حاول عبور حدود الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي آلاف المهاجرين، معظمهم من الشرق الأوسط، منذ صيف هذا العام. ويقدر حرس الحدود البولنديون أن هناك ما يصل إلى 4 آلاف مهاجر ينصبون خيمهم على طول الحدود.

واعتبرت دول غربية أن بيلاروسيا، المدعومة من روسيا، "تستخدم المهاجرين كسلاح في حرب هجينة ضد الاتحاد، ردا على العقوبات التي فرضتها بروكسل" على العاصمة البيلاروسية، مينسك. إلا أن هذه الأخيرة نفت كل هذه الاتهامات جملة وتفصيلا.

         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
المعتصمون يصعدون احتجاجاتهم عند بوابة المنطقة الخضراء
مقتل 5 محتجين برصاص الجيش السوداني
العثور على جثة مهاجر سوري وحرس الحدود يتهم بيلاروس بتدمير سياج حدودي مؤقت
تظاهرات ضخمة في الخرطوم ومدن أخرى في "مليونية الغضب"
الأمم المتحدة تجدد مهمتها في إفريقيا الوسطى بدون دعم روسي وصيني
تظاهرات في مدريد دعما للصحراء الغربية
أجنحة الشام تعلق رحلاتها الجوية إلى مطار مينسك بسبب أزمة المهاجرين
 "هيومن رايتس" و"العفو الدولية" تدعوان لإطلاق سراح المحتجزين
الدفاع السورية تكرم قائد القوات الإيرانية في سوريا "جواد غفاري" بعد انتهاء خدمته في البلاد
جريمة إنسانية تهز لبنان... إهمال وضرب وتجويع في مركز للأمراض العقلية والعصبية
عبد اللهيان: التوصل إلى اتفاق في فيينا يتطلب رفع العقوبات بشكل فعال
زعيم تنظيم القاعدة في اليمن يؤكد قتاله أنصار الله في 11 جبهة
فرق إنقاذ تجهز مكان تجمع المهاجرين على الحدود مع بولندا بخيام وكهرباء لحمايتهم من البرد
تخريج دفعة من المقاتلين الذين انسحبوا من صفوف التحالف ملتحقين بقوات الجيش واللجان الشعبية
حرائق متنقلة أكبرها في صور بسبب موجة الحر غير المعتادة في مثل هذه الأيام من السنة
الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 13-11-2021
خلال مهرجان حاشد.. سرايا القدس تكشف عن راجمات صواريخ تحمل اسم الشهيد بهاء أبو العطا
دايفد برنيع- الرئيس الثالث عشر للموساد
تقرير رصد القنوات العبرية 13-11-2021
البطش يحذر الاحتلال من شن أي هجوم ويؤكد أن صواريخ المقاومة جاهزة للدفاع عن المقدسات
الدبيبة: إجراء الانتخابات في موعدها هدف تاريخي لليبيا في المرحلة الحالية
اليمن .. الجيش و اللجان الشعبية تتقدم بالحديدة بعد انسحاب ميليشيات موالية للإمارات
مبعوث دولي: حكومة لبنان تعيش في عالم خيالي
ميركل: من المهم أن تقرر ليبيا مصيرها وتجري الانتخابات في موعدها المقرر
روسيا ترسل قاذفات نووية لتنفيذ مناورات دعماً لبيلاروس
مؤتمر باريس حول ليبيا يشدد على إجراء الانتخابات في موعدها ويحذّر المعرقلين
الدفاع: مقاتلات بريطانية تحلق بالقرب من قاذفتين روسيتين استراتيجيتين
المنفي: مخرجات المؤتمر تلبي طموحات الليبيين بإجراء انتخابات متزامنة
عضو نقابة أصحاب المحروقات: لا سقف لارتفاع الأسعار والمواطنون يحملون الدولة المسؤولية
بلينكن: قطر ستتولى إدارة مصالح الولايات المتحدة في أفغانستان