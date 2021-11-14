تظاهرات في مدريد دعما للصحراء الغربية

شهدت بالعاصمة الاسبانية مدريد مظاهرات غير مسبوقة شارك فيها المئات دعما للصحراء الغربية في نزاعها مع المغرب حول أحقية السيادة على المنطقة، مطالبين الحكومة الإسبانية بموقف “واضح وحازم” حول القضية.

موقع تابناك الإخباري_ودعا إلى تلك المسيرة منسق الدولة لجمعيات التضامن مع الشعب الصحراوي (CEAS)، وبدأت في وسط المدينة، مع هتافات وشعارات مؤيدة لاستقلال الشعب الصحراوي.

وحمل المتظاهرون لافتة “لا لاتفاقيات مدريد”، وبعدها سار مندوب جبهة البوليساريو في إسبانيا، عبد الله العربي، وسياسيون إسبان من مجموعات برلمانية مختلف، وكذلك ممثلين عن عالم الثقافة والمجتمع المدني الإسباني.

وطالب نشطاء صحراويون وسياسيون وفاعلون بأن تتخذ الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وحكومة إسبانيا إجراءات ضد ما اعتبرو انه “انتهاك حقوق الإنسان” في الصحراء، وطالبوا بتنفيذ القرارات ذات الصلة والصادرة عن مجلس الأمن، وكذلك حق تقرير المصير للشعب الصحراوي.

وحظيت هذه التظاهرة بدعم من بعض الجهات الإسبانية، لمطالبة حكومة حزب العمال الاشتراكي بتقديم حل للنزاع في تلك المنطقة مع المغرب.