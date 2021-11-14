رئيس الوزراء: باكستان تفكر في عرض نقل القمح الهندي إلى أفغانستان

قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إن إسلام أباد ستدرس بشكل إيجابي اقتراح نقل القمح الذي عرضته نيودلهي كمساعدات إنسانية لشعب أفغانستان عبر الأراضي الباكستانية.

موقع تابناك الإخباري _ونقل خان موقف بلاده امس الجمعة إلى القائم بأعمال وزير خارجية طالبان، أمير خان متقي، خلال اجتماع في إسلام آباد، بحسب تغريدات من الحساب الرسمي لمكتب رئيس الوزراء.

وجاء في تغريدة لمكتب رئيس الوزراء الباكستاني: "نقل رئيس الوزراء أنه في السياق الحالي، ستنظر باكستان بشكل إيجابي في طلب الأشقاء الأفغان لنقل القمح الذي تقدمه الهند عبر باكستان على أساس استثنائي للأغراض الإنسانية ووفقًا للطرق التي سيتم وضعها".

وأبلغ خان متقي والوفد المرافق له أن باكستان دعت باستمرار إلى توفير الإغاثة الإنسانية الفورية لأفغانستان. وجدد "عزم باكستان على الوقوف إلى جانب الشعب الأفغاني من خلال تقديم كل الدعم الممكن بما في ذلك المساعدات الإنسانية العينية لمواجهة موسم الشتاء المقبل".

وقال رئيس وزراء باكستان إن بلاده ستقدم المواد الغذائية الأساسية، بما في ذلك القمح والأرز ، والإمدادات الطبية الطارئة، ومواد الإيواء إلى أفغانستان.

كما أكد خان على الحاجة الملحة للإفراج عن الأصول الأفغانية المجمدة وتسهيل المعاملات المصرفية لمنع الانهيار الاقتصادي.

ونقل دعم باكستان لأفغانستان وشعبها في التغلب على التحديات الأليمة التي تواجهها البلاد. وشدد على أهمية أفغانستان سلمية ومستقرة وذات سيادة ومزدهرة ومترابطة لباكستان والمنطقة

وتابع خان أن "استمرار الأمن واتخاذ إجراءات حازمة لمكافحة الإرهاب، واحترام حقوق جميع الأفغان، والشمول في الحكم والسياسة من شأنه أن يساهم بشكل أكبر في استقرار أفغانستان”.

كما أعرب عن أمله في أن تستمر حركة طالبان في كابول “في الانخراط البناء مع المجتمع الدولي وستستمر في اتخاذ تدابير إيجابية لمواجهة التحديات السائدة”.