ذوو الأسير مقداد القواسمي يحتفلون بانتصار ابنهم بعد 113 يومًا من الاضراب عن الطعام

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الأسير مقداد القواسمي، المضرب عن الطعام منذ 113 يومًا، أنهى إضرابه، وسيتم الإفراج عنه في شهر شباط المقبل.

موقع تابناك الإخباري_والقواسمي أسير سابق تعرض للاعتقال عدة مرات، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو أربعة أعوام بين أحكام واعتقال إداري، حيث بدأت مواجهته لعمليات الاعتقال منذ عام 2015.

يُشار إلى أن الأسير القواسمي طالب جامعي، وهو معتقل منذ كانون الثاني/يناير 2021، وينهي أمر اعتقاله الإداري في الـ27 نوفمبر الجاري.

وقالت والدة الأسير مقداد انه اضراب اسطوري مجرد انه وقف امام جبروت الاحتلال ورفض ان يكون معتقل إداري الى ما لا نهاية، واضافت ان مقداد بحاجة لعلاج ومتابعة صحية.

من جانبه، قال والد مقداد ان نجله انتزع حريته وسيتم الافراج عنه خلال أشهر قليلة بفضل صموده في الاضراب عن الطعام الذي استمر 113.

وقدّم شكره لكل من تعاطف وتضامن من نجله خلال اضرابه عن الطعام مشيرًا الى أن قضية ابنه قضية وطنية.