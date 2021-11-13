شرطة العاصمة تضبط عصابة خطيرة للسرقة وتستعيد كمية كبيرة من المسروقات

موقع تابناك الإخباري_وأوضحت الشرطة أن مركز شرطة الجراف في مديرية الثورة تمكن من ضبط عصابة كانت تقوم بسرقة المنازل بالإضافة إلى عدد من المدارس الخاصة في عدد من أحياء العاصمة.

وذكر مركز شرطة الجراف أنه ونتيجةً لإجراءات التحري والمتابعة الأمنية تم إلقاء القبض على العصابة، وبحوزتها كمية كبيرة من المسروقات، شملت عددًا كبيرًا من اجهزة الكمبيوتر، والطابعات، واجهزة كهربائية منزلية، والهواتف، وكمية كبيرة من اسطوانات الغاز وبطاريات والواح الطاقة الشمسية ودراجات نارية وهوائية، ومسروقات أخرى وأكد مركز الشرطة أن المتابعة جارية لاستعادة بقية المسروقات.