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شرطة العاصمة تضبط عصابة خطيرة للسرقة وتستعيد كمية كبيرة من المسروقات

ضبطت شرطة العاصمة صنعاء عصابة خطيرة تمارس سرقة المنازل، واستعادت كمية كبيرة من المسروقات كانت بحوزة العصابة.
رمز الخبر: ۶۰۰۶۵
تأريخ النشر: 12 November 2021

موقع تابناك الإخباري_وأوضحت الشرطة أن مركز شرطة الجراف في مديرية الثورة تمكن من ضبط عصابة كانت تقوم بسرقة المنازل بالإضافة إلى عدد من المدارس الخاصة في عدد من أحياء العاصمة.

وذكر مركز شرطة الجراف أنه ونتيجةً لإجراءات التحري والمتابعة الأمنية تم إلقاء القبض على العصابة، وبحوزتها كمية كبيرة من المسروقات، شملت عددًا كبيرًا من اجهزة الكمبيوتر، والطابعات، واجهزة كهربائية منزلية، والهواتف، وكمية كبيرة من اسطوانات الغاز وبطاريات والواح الطاقة الشمسية ودراجات نارية وهوائية، ومسروقات أخرى وأكد مركز الشرطة أن المتابعة جارية لاستعادة بقية المسروقات.

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