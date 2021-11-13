النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۶۱مشاهدات
‍ پ

الخارجية الروسية تعتبر أن التوتر في الخليج الفارسي هو نتيجة سياسات واشنطن غير المسؤولة

واعتبرت بأن الحادث بين إيران والولايات المتحدة في خليج عمان جاء نتيجة تصعيد واشنطن تجاه إيران، مؤكدة أن موسكو تحث على عدم تصعيد الموقف.
رمز الخبر: ۶۰۰۲۸
تأريخ النشر: 11 November 2021

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على الحادث بين إيران والولايات المتحدة في خليج عمان مؤكدة أن التوتر في الخليج الفارسي هو نتيجة سياسات واشنطن غير المسؤولة، مشيرة إلى أن موسكو تحث على عدم تصعيد الموقف.

وأكدت زاخاروفا بأن "الوضع المتوتر في الخليج الفارسي هو إلى حد كبير نتيجة للسياسة غير المسؤولة لواشنطن، والتي بأفعالها الاستفزازية، تصعد باستمرار نحو إيران وفي المنطقة ككل".

واعتبرت بأن الحادث بين إيران والولايات المتحدة في خليج عمان جاء نتيجة تصعيد واشنطن تجاه إيران، مؤكدة أن موسكو تحث على عدم تصعيد الموقف.

ولفتت المتحدثة الروسية بأن روسيا قامت في السابق بتحديث مفهوم الأمن الجماعي في منطقة الخليج الفارسي ، مشيرة إلى أن طهران باعتبارها أحد اللاعبين الرئيسيين في المنطقة، تدعم هذا المفهوم باستمرار.

وأضافت زاخاروفا "نعارض أي تصعيد للوضع في منطقة الشرق الأوسط، وندعو جميع الأطراف المعنية إلى البحث عن سبل لحل التناقضات الناشئة، وليس تفاقمها.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
آلاف الجنود يتأهبون على الحدود البيلاروسية استعداداً لقمع مهاجرين محتملين
2000 مهاجر كردي عالقون على الحدود في درجات حرارة شبه متجمدة
باريس تتزين بالأضواء احتفالًا بالذكرى الـ75 لتأسيس اليونيسكو
الحشد الشعبي والجيش ينفذان عملية أمنية من ثمانية محاور في سلسة جبال حمرين بديالى
الخارجية: باريس وموسكو تبحثان الوضع في أفغانستان خلال الاجتماع الوزاري بصيغة "2+2"
يجب التركيز على الإعداد للانتخابات في ليبيا وسنرد على خطوات الناتو والغرب غير الودية
بوتين: ليس لدينا ما نفعله حيال الأزمة بين بيلاروس وبولندا ولا حاجة للتصعيد في البحر الأسود
وزير الخارجية: أمريكا ستدافع عنّا في وجه الصين
تظاهرات "مليونية 13 نوفمبر" في مختلف المناطق رفضًا للحكم العسكري ولقرارات البرهان
منظمة الصحة تحذر من الارتفاع الحاد بإصابات كورونا في أوروبا
الاعتصام المفتوح امام المنطقة الخضراء يتواصل وسط تمسك المتظاهرين بمطالبهم
أردوغان يعلن تحويل المجلس التركي إلى منظمة الدول التركية
رئيس الوزراء: باكستان تفكر في عرض نقل القمح الهندي إلى أفغانستان
شهداء وجرحى في انفجار بمسجد بولاية ننغرهار الأفغانية أثناء صلاة الجمعة
الدفاع: مقاتلات بريطانية تحلق بالقرب من قاذفتين روسيتين استراتيجيتين
الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 13-11-2021
"وَيَسْتَبْشِرُونَ".. عمل فني يحاكي قصة شهيد حزب الله
وزير الدفاع العماد علي أيوب يكرم القائد السابق للقوات الإيرانية في سوريا
سرايا القدس للاحتلال: استشهد القائد بهاء أبو العطا لكن رسالته وصلتكم في قلب تل أبيب
اشتية يبحث مع المبعوث النرويجي أجندة اجتماع المانحين في أوسلو
الطبوبي: لا تنازل عن استحقاقاتنا الاجتماعية ولا عن دورنا الاجتماعي
مجندة تؤدي التحية العسكرية أمام وزير الداخلية خلال إستعراض عسكري في الرياض
شرطة العاصمة تضبط عصابة خطيرة للسرقة وتستعيد كمية كبيرة من المسروقات
وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال أمام مقر الصليب الاحمر في طرابلس
《 العلاقات اليمنيّة السعوديّة بينَ السيادةِ والوصاية 》 الفترةُ الزمنية ما بين العام : {1974_2014م }
تفكك ذريعة الحرب بداية ونهاية الشرعية المصطنعة في اليمن
مشروع سوري روسي لترميم وتنظيف نبع أفقا في تدمر
البرهان يشكل مجلس سيادة جديدا والمظاهرات تعم بعض المدن احتجاجا
جماهير غفيرة تحيي ذكرى الراحل ياسر عرفات في الخليل
مسيرات حاشدة في بغداد في جمعة "شهداء الغضب"