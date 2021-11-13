الخارجية الروسية تعتبر أن التوتر في الخليج الفارسي هو نتيجة سياسات واشنطن غير المسؤولة

واعتبرت بأن الحادث بين إيران والولايات المتحدة في خليج عمان جاء نتيجة تصعيد واشنطن تجاه إيران، مؤكدة أن موسكو تحث على عدم تصعيد الموقف.

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على الحادث بين إيران والولايات المتحدة في خليج عمان مؤكدة أن التوتر في الخليج الفارسي هو نتيجة سياسات واشنطن غير المسؤولة، مشيرة إلى أن موسكو تحث على عدم تصعيد الموقف.

وأكدت زاخاروفا بأن "الوضع المتوتر في الخليج الفارسي هو إلى حد كبير نتيجة للسياسة غير المسؤولة لواشنطن، والتي بأفعالها الاستفزازية، تصعد باستمرار نحو إيران وفي المنطقة ككل".

واعتبرت بأن الحادث بين إيران والولايات المتحدة في خليج عمان جاء نتيجة تصعيد واشنطن تجاه إيران، مؤكدة أن موسكو تحث على عدم تصعيد الموقف.

ولفتت المتحدثة الروسية بأن روسيا قامت في السابق بتحديث مفهوم الأمن الجماعي في منطقة الخليج الفارسي ، مشيرة إلى أن طهران باعتبارها أحد اللاعبين الرئيسيين في المنطقة، تدعم هذا المفهوم باستمرار.

وأضافت زاخاروفا "نعارض أي تصعيد للوضع في منطقة الشرق الأوسط، وندعو جميع الأطراف المعنية إلى البحث عن سبل لحل التناقضات الناشئة، وليس تفاقمها.