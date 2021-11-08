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حماس تثمن عبر تابناك إحباط إيران للقرصنة الامريكية: حق لايران ولتوقف أمريكا عربدتها

رمز الخبر: ۵۹۸۱۲
تأريخ النشر: 06 November 2021

دانت حركة حماس "القرصنة الامريكية على قافلة النفط الايرانية في بحر عمان"، مثمنة "ما قامت به ايران والحرس الثوري الايراني من احباط محاولة الادارة الامريكية في القرصنة والسرقة والسيطرة على قافلة نفط ايرانية".

وأكد القيادي في حماس اسماعيل رضوان أن احباط القرصنة الامريكية يمثل حقا وسيادة لايران وعلى الادارة الامريكية ان توقف عربدتها في المنطقة".

*حماس للأسرى: قضيتكم تقف على سلم أولويات المقاومة

قال القيادي في حركة حماس اسماعيل رضوان "إن ما ابرزه برنامج ما خفي أعظم من جرائم الاحتلال ضد اسرانا، يقضي تحركا عاجلا من محكمة الجنايات الدولية والسلطة الفلسطينية لمحاكمة قادة الاحتلال على ارتكابهم جرائم حرب ضد الانسانية بحق الاسرى".

وتوجه رضوان للاسرى قائلا، "إن قضيتكم تقف على سلم أولويات المقاومة وعلى الاحتلال أن يتحمل كامل المسؤولية عن أي جريمة قد تلحق بحقكم".

 

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