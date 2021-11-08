تظاهرات تعم شوارع باريس للمطالبة بتنفيذ العدالة المناخية

تظاهر عشرات الآلاف، صباح اليوم السبت، في شوارع مدينة باريس للمطالبة بتنفيذ العدالة المناخية واتخاذ تدابير فورية من أجل التجمعات المتضررة من تغير المناخ وبالتحديد في المناطق الجنوبية الأكثر فقرا.

موقع تابناك الإخباري_وطالب الحشود القادة ببذل المزيد من الجهود والعمل بشكل أسرع لمواجهة الآثار المدمرة لارتفاع درجة الحرارة، بسبب انبعاث غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن الأنشطة البشرية.

وقد تم التخطيط لأكثر من 200 تجمع، من باريس إلى سيدني مرورا بلندن ونيروبي ومكسيكو، وفق ما أعلنه تحالف المنظمات التي تقف وراء هذه التعبئة.

وتفيد آخر تقديرات الأمم المتحدة بأن العالم يتجه حاليا نحو ارتفاع "كارثي" في درجة الحرارة يبلغ 2.7 درجة مئوية.

يذكر أن مؤتمر المناخ العالمي "كوب 26"، مقام في مدينة غلاسكو باستكلندا، بحضور وفود من 200 دولة مشاركة في القمة، وناقشت الوفود خلال الأسبوع الأول تفاصيل اتفاقية باريس للمناخ وسبل الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية، كما تعهدت بعض الدول بالتخلي التدريجي عن استخدام الفحم وإنهاء تمويل الوقود الأحفوري وتخفيض انبعاثات الميثان بنحو 30% هذا العقد.