مفوضية الانتخابات تعلن الانتهاء من عد وفرز المحطات في جانبي الكرخ والرصافة

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الانتهاء من عد وفرز المحطات التي قدمت بشأنها أدلة ضمن ملحق طعون مرشحي الكرخ والرصافة.

وذكر بيان للمفوضية مساء يوم الجمعة، تلقتة "تابناك" أن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تعلن اليوم ، عن الانتهاء من عد وفرز المحطات التي قدمت بشأنها أدلة ضمن ملحق طعون مرشحي الكرخ والرصافة، بحضور ممثلي المرشحين الطاعنين والمراقبين الدوليين والإعلاميين المخولين".

وأضاف، أنه "سترفع نتيجة تدقيق هذه الأدلة إلى مجلس المفوضين؛ لاتخاذ التوصية المناسبة بشأنها في ضوء الإجراءات المتبعة".

وأشار البيان إلى أن "يوم السبت، سيشهد النظر في محطات قُدمت بشأنها أدلة ضمن ملحق طعون مرشحي محافظات ذي قار وكركوك وصلاح الدين ونينوى لحسم ملف طعونهم بالكامل، بعد استكمال المراجعة والتدقيق لما قدمه المرشحون في الملحق المشار إليه".