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الاتحاد الأوروبي يلغي التحذير السابق بشأن الطيران فوق إيران

وقالت منظمة سلامة الطيران الأوروبية، عقب إسقاط الطائرة الأوكرانية بعد إقلاعها من مطار طهران، إن طائرات الركاب التي تحلق عبر المجال الجوي الإيراني قد تتعرض لخطر الاستهداف غير المقصود من قِبل أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية.
رمز الخبر: ۵۹۴۱۸
تأريخ النشر: 31 October 2021

رفعت منظمة سلامة الطيران الأوروبية حالة التحذير بشأن الطيران في أجواء إيران، التي كانت قد فرضتها عقب استهداف الطائرة المدنية الأوكرانية في أجواء طهران قبل نحو عامين.

وحذرت وكالة سلامة الطيران الأوروبية عقب إسقاط الطائرة المدنية الأوكرانية، في يناير 2020، جميع شركات الطيران الأوروبية من التحليق فوق إيران حتى إشعار آخر، وسمحت بالتحليق على ارتفاعات تزيد عن 25000 قدم (7600 متر) إذا لزم الأمر.

وقد مددت وكالة سلامة الطيران الأوروبية التحذير في يوليو من العام الماضي.

وقالت منظمة سلامة الطيران الأوروبية، عقب إسقاط الطائرة الأوكرانية بعد إقلاعها من مطار طهران، إن طائرات الركاب التي تحلق عبر المجال الجوي الإيراني قد تتعرض لخطر الاستهداف غير المقصود من قِبل أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية.

واستهدف صاروخ أطلقه الدفاع الجوي الايراني، طائرة بوينغ تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية، فجر الأربعاء 8 يناير سنة 2020، بعد دقائق فقط من إقلاعها من مطار طهران، وهو ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا.

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