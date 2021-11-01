السلطات البحرينية تمنع فعالية تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين

كشف أعضاء في الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع، أن السلطات طلبت منهم إلغاء فعالية تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في سجون العدو الصهيوني، والتي أعلن عنها في وقت سابق تحت عنوان "مع الأسرى نقف" والمقرر عقدها يوم الأحد.

واستدعت الأجهزة الأمنية يوم السبت، الرئيس السابق للجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع إبراهيم كمال الدين، ونائبه السابق غسان سرحان وعضو الجمعية عمار سيادي.

وقال غسان سرحان إن الاستدعاء إلى مركز شرطة النبيه صالح جاء لأخذ أقوالي وأقوال الرئيس السابق للجمعية إبراهيم كمال الدين والأخ عمار سيادي، بسبب الدعوة لفعالية يوم الغد التضامنية مع الأسرى في سجون العدو الصهيوني من قبل الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع.

واضطرت الجمعية للاستجابة لطلب وزارة الداخلية، وتم الإعلان عن إلغاء الفعالية تحت ضغط السلطات.