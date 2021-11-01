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حزب الله يُشيد بمواقف الوزير قرداحي ويصف الدعوات إلى إقالته بالإعتداء على لبنان

وندّد بيان حزب الله أيضاً بـ"مواقف بعض الإعلاميين، ووسائل الإعلام اللبنانية التي شاركت في هذه الحملة"، معتبراً أنّ "مشاركتها في الحملة ضد قرداحي تُعَدّ سقوطاً أخلاقياً كبيراً".
رمز الخبر: ۵۹۳۷۵
تأريخ النشر: 30 October 2021

أشاد حزب الله بالموقف الشجاع لوزير الإعلام جورج قرداحي من موقعه، إعلامياً ووطنياً، دفاعاً عن اليمن.

وندَّد حزب الله، في بيان له ، بـ"الحملة الظالمة التي تقودها السعودية والإمارات ومجلس التعاون ضد قرداحي.

ورأى بيان حزب الله أنّ "هذه الحملة تُعَدّ اعتداءً على سيادة لبنان، وابتزازاً مرفوضاً يطعن في كرامة كل لبناني"، رافضاً "رفضاً قاطعاً أيَّ دعوة إلى إقالة الوزير أو دفعه إلى الاستقالة".

واعتبر أنّ الدعوات إلى إقالة الوزير قرداحي "اعتداءٌ سافرٌ على لبنان وكرامته وسيادته"، وندد بصورة خاصة بـ"مواقف سياسيين لبنانيين مأجورين وضعاف النفوس في هذه الحملة المدفوعة الثمن".

وندّد بيان حزب الله أيضاً بـ"مواقف بعض الإعلاميين، ووسائل الإعلام اللبنانية التي شاركت في هذه الحملة"، معتبراً أنّ "مشاركتها في الحملة ضد قرداحي تُعَدّ سقوطاً أخلاقياً كبيراً".

وكان قرداحي أثار ردود فعل دولية ومحلية، بعد أن قال خلال استضافته في البرنامج التلفزيوني، "برلمان الشعب"، إنّ "أنصار الله تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات".

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