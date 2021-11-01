بينيت بعد لقائه الرئيس السويسري: سنعمل على اتخاذ اجراءات ضد ايران

طالب رئيس الوزراء الصهيوني نفتالي بينيت من سويسرا بصفتها عضوا في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعمل على اتخاذ إجراءات صارمة ضد التقدم الذي حققته إيران في برنامجها النووي.

موقع تابناك الإخباري_وخلال مؤتمر صحافي في القدس المحتلة، بعد لقائه الرئيس السويسري غي برميلين، طرح بينيت تصور كيانه بالنسبة للتهديد الإيراني ملتمسا من سويسرا، باعتبارها عضو في مجلس أمناء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن تعمل على اتخاذ خطوات حازمة ضد التقدم الإيراني في برنامجها النووي.

كما وشارك بينيت ما قال إنها "التجربة الإسرائيلية الناجحة" في موضوع التعامل مع فيروس الكورونا، منوهًا إلى استعداد كيانه لمشاركة معارفها في هذه الموضوع مع سويسرا.

وتم البحث خلال اللقاء في سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين، مع التركيز على مجالات الابتكار، والعلوم والتطوير.