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استدعاء سفراء لبنان في السعودية والإمارات والبحرين والكويت احتجاجا على تصريحات وزير الإعلام

استدعت السعودية والإمارات والبحرين والكويت السفراء اللبنانيين لديهم، اليوم الأربعاء، على خلفية تصريحات سابقة لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي سجلت منتصف الصيف الماضي قبل توليه مسؤولياته، وأذيعت الليلة الماضية، تتعلق بالحرب على اليمن.
رمز الخبر: ۵۹۳۴۳
تأريخ النشر: 27 October 2021

موقع تابناك الإخباري_واستدعت وزارة الخارجية السعودية السفير اللبناني في الرياض للاحتجاج على تصريحات أدلى بها قرداحي بشأن حرب التحالف السعودي على اليمن. وأكد قرداحي في مقابلة تلفزيونية بثت الاثنين أنّ "الحوثيين يدافعون عن أنفسهم ... في وجه اعتداء خارجي" من السعودية والإمارات. علما أنه سجّل هذه التصريحات قبل تعيينه وزيرا في أيلول/سبتمبر.

وقال قرداحي في برنامج "برلمان الشعب" الذي يذاع على موقع "يوتيوب" في إشارة الى اليمنيين "منازلهم وقراهم وجنازاتهم وأفراحهم تتعرض للقصف بالطائرات" التابعة للتحالف.

بدورها وزارة الخارجية الإماراتية استدعت السفير اللبناني لتعبر عن "استنكارها واستهجانها الشديدين إزاء ...التصريحات المشينة والمتحيزة التي أدلى بها جورج قرداحي وزير الإعلام بالجمهورية اللبنانية".

وعلى الأثر، استدعت وزارة الخارجية البحرينية سفير لبنان لدى المنامة لتسليمه رسالة احتجاج بشأن تصريحات لوزير الإعلام، وأعلنت وزارة الخارجية الكويتية الأربعاء إنها استعدت القائم بالأعمال اللبناني للاحتجاج على تصريحات لقرداحي بخصوص الدور السعودي الإماراتي في اليمن.

ورفض قرداحي الأربعاء ردا على أسئلة صحافيين "الاعتذار" عن "آرائه الشخصية". وقال "أنا لم أخطئ في حق أحد. ولم أتهجم على أحد. فلم أعتذر؟".

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استدعاء سفراء لبنان في السعودية والإمارات والبحرين والكويت احتجاجا على تصريحات وزير الإعلام
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