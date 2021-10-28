السيسي بعد لقائه نظيره الروماني: ندعم الحل السياسي في ليبيا وفق الاتفاقيات الأممية

ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الروماني كلاوس يوهانيس العلاقات السياسية التي تجمع بين البلدين وعلاقات التعاون الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات ذات الأهمية للبلدين.

موقع تابناك الإخباري_وبعد لقائهما في قصر الإتحادية في القاهرة، أعلن السيسي في مؤتمر صحافي مع نظيره الروماني أنه تم الإتفاق على أهمية العمل عقد الجولة الرابعة للجنة المشتركة المعنية تطوير مجمل أوجه التعاون الاقتصادي والفني على المستوى الثنائي، بما ينعكس بشكل إيجابي وبصورة عملية على زيادة حجم التجارة والاستثمارات بين البلدين.

واشاد السيسي بانعقاد المنتدى الاقتصادي المصري الروماني على هامش الزيارة الحالية، لما يمثله من حلقة وصل بين رجال الأعمال وممثلي الشركات الكبرى من البلدين، وبما يتيح التعرف على الفرص والحوافز الاستثمارية التي يتيحها الاقتصاد المصري.

وأعلن السيسي أنه بحث مع يوهانيس الملف الليبي وسط تأكيد على دعم الحل السياسي وفق الاتفاقيات الأممية وبما يضمن وحدة الأراضي الليبية، وأشار إلى أن تم الإتفاق على توحيد الجهود لمكافحة ظاهرة الهجرة غير المشروعة من خلال تسوية النزاعات بالمنطقة وتقاسم الأعباء الناجمة عن هذه الظاهرة، وكذلك تم البحث في جهود مكافحة الإرهاب ومجابهة الكيانات التي توفر الملاذات الآمنة للمتطرفين.

ومن جانبه، أكد الرئيس الروماني، أن بلاده تدعم عمليات الاستقرار وتعزيز المؤسسات والانتقال الديمقراطي فى ليبيا والعراق، وهي منخرطة في جهود محاربة الإرهاب.

وأضاف كلاوس يوهانيس، أن رومانيا "تعلم ضرورة تطبيق إجراءات زيادة الثقة في العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، لذلك تسعى إلى تهدئة الأجواء لاستئناف المفاوضات المباشرة من أجل تقدم حل الدولتين والاستجابة للتطلعات المشروعة للجانبين وضمان السلام الدولي في المنطقة".

وأعلن يوهانيوس، أن رومانيا تعتبر أنه من الأولوية إيجاد حل دائم للأزمة السورية التى تراكمت على مدى السنوات الماضيي، ونتج عنها تعرض الشعب السوري لأزمات كبيرة، مشيراَ إلى أن ذلك ولد أزمة هجرة كبيرة أثرت بشكل سلبي على استقرار رفاهية الدول المستهدفة.