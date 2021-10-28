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وزير الدفاع:

استعادة مأرب مسألة وقت والحرب انتهت عسكرياً ولا خيار أمام العدوان سوى الاعتراف

أكد وزير الدفاع اليمني اللواء محمد العاطفي، أن "العدوان الكوني على اليمن قد انهزم فعلاً"، وأنه لم يَعُد أمام مطلقيه "غير شجاعة الاعتراف بالهزيمة".
رمز الخبر: ۵۹۳۰۵
تأريخ النشر: 27 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وأشار العاطفي في حوار مع صحيفة الاخبار، إلى أن استعادة مدينة مأرب مسألة وقت وس"تسمعون في القريب العاجل بإذن الله أخباراً تسر شعبنا وكل أحرار الأمة في استعادة مأرب إلى حضن الوطن".

وشدّد على أن مأرب أرض يمنية وكل منطقة يمنية محتلة سوف تعود إلى السيادة اليمنية وهذه مسألة مفروغ منها وغير قابلة للنقاش، مؤكدًا أن معظم مديريات محافظة مأرب قد تم تأمينها من قبل الجيش واللجان الشعبية.

وكشف وزير الدفاع اليمني أن قواتنا وصلت إلى محيط مدينة مأرب التي أصبحت شبة مطوقة وفي وضع كماشة.

وأكد أن النفط اليمني ثروة سيادية وملك للشعب، ولدينا أسلحة استراتيجية رادعة كفيله بردع أي عدوان مباشر أو غير مباشر قد يستهدف منشأتنا النفطية في صافر أو أيّ منشآت يمنية أخرى، مضيفا أن الردّ سيكون في عمق دول العدوان وكافة منشآته النفطية تحت رحمة القوة الصاروخية والطيران المسيّر.

وقال: "حتى الآن، لم ندشّن مرحلة "الوجع الكبير"، والتي أعلنها القائد العام للقوات المسلحة المشير مهدي المشاط، وهي مرحلة ستفقد العدو توازنه وستكون مؤلمة بشكل كبير، فالعدو في حال استمراره في غيّه وطغيانه وعدوانه سيجبرنا على الانتقال إلى هذه المرحلة.

وأوضح أن مبادرة مأرب إنسانية بالدرجة الأولى وعبّرت في مضامينها عبرت عن مشروعية وطنية حقيقية ورؤية استراتيجية لقيادتنا الثورية والسياسية نابعة من إرادة حرة ومستقلة، مشددًا على أننا أشد حرصاً على حياة النازحين والعدوان وأدواته يستخدمون النازحين كدروع بشرية.

وتابع قائلاً إن قرار العفو العام أصدرته القيادة الثورية والسياسية من موقع القوة ولايزال مفتوحًا، وتوجّه الى المغرر بهنم بقوله: "من يرغب بالعودة له كامل الحقوق وعليه واجباته الوطنية".

واعتبر أن "مصير أدوات العدوان سيكون أكثر بؤساً مما مارسته أمريكا ضد عملائها في أفغانستان".

وحول تواجد القوات البريطانية في محافظة المهرة أكد اللواء محمد العاطفي أن التواجد العسكري البريطاني في المهرة احتلال واستعمار مكشوف والتعامل معها كقوة استعمارية اخترقت السيادة الوطنية.

وأكد أن يدنا الطولى ستطال كل الغزاة في الجزر اليمنية المحتلة ولن يهدأ لنا بال إلا باستعادة كل شبر محتل من أرضنا اليمنية

وقال الوزير اليمني: نحن من سيؤمن الملاحة البحرية في نطاق مسؤوليتنا، وما يصدر من تصريحات رسمية عبر المتحدث الرسمي للقوات المسلحة ذاك ما نقر به ونعلنه، مضيفًا أن الرياض وأبوظبي تمارسان الابتزاز ضد المجتمع الدولي وتحاولان تدويل البحر الأحمر وباب المندب

وتوعّد اللواء العاطفي قوى التحالف قائلاً: "إن تمادت دول العدوان والحصار على شعبنا، فسيطالها الوجع الكبير ويصل البأس اليماني إلى عمق المناطق الحساسة، فليس أمامنا غير الردع الاستراتيجي".

ولفت إلى أن سقف معركة النفس الطويل حددته قيادتنا الثورية والسياسية بدحر كل دخيل وغازٍ ومحتل ومرتهن من هذا الوطن وفرض كامل السيادة الوطنية الحرة المستقلة على اليمن.

وأردف أن العدوان الكوني على اليمن أنهزم ولم يعد أمامه غير شجاعة الاعتراف بالهزيمة النكراء أن كان يمتلك الشجاعة.

وشدّد وزير الدفاع على أن صمود الشعب اليمني وتضحيات أبطال الجيش واللجان الشعبية أفشل مخطط إعادة رسم خرائط نفوذ صهيوني أمريكي بريطاني فرنسي للمنطقة والذي كان مرتكزة الأساسي اليمن.

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