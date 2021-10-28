باحثون إيرانيون يصنعون أجهزة لتنظيم الغاز المدعوم في المصافي

"لذلك نجحنا في هذه الشركة في إنتاج غطاء منظم الغاز المدعوم الذي تطلبه المصفاة ومنع تدفق العملة الأجنبية".

طور باحثون في شركة معرفية إيرانية، أجهزة لتنظيم الغاز المدعوم لمنع العديد من الحوادث في خزانات المصافي في البلاد.

ویذکر أن الرئيس التنفيذي لشركة قائمة على المعرفة محمد صالحي، أوضح في حديث مع مهر: "إن الحاجة الماسة للصناعات دفعتنا إلى إنتاج أجهزة لتنظيم الغاز المدعوم".

وأضاف: "في المصافي خزانات وسوائل يكون فيها المكثفات مثل البنزين قابلة للاشتعال، من أجل حماية المكثفات ومنع الهواء من دخول المنطقة والتسبب في انفجارها، يتم حقن غاز محايد مثل النيتروجين في الخزانات".

وقال صالحي: "في هذا الصدد، هناك ثلاثة منتجات من المعدات، بما في ذلك منظمات الغاز المدعوم، وصمامات تنفيس ضغط الفراغ، وصمامات تصريف الطوارئ، تستخدم على نطاق واسع ومعدات حيوية".

وأضاف: "لذلك نجحنا في هذه الشركة في إنتاج غطاء منظم الغاز المدعوم الذي تطلبه المصفاة ومنع تدفق العملة الأجنبية".