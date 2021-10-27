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وزير الداخلية يوجه بتوسيع الانتشار الأمني في المديريات المحررة

وجه وزير الداخلية اللواء عبد الكريم الحوثي، برفع مستوى الجهوزية الأمنية وتوسيع الانتشار الأمني في المديريات المحررة بمحافظتي شبوة ومأرب.
رمز الخبر: ۵۹۲۷۳
تأريخ النشر: 27 October 2021

موقع تابناك الإخباري_ودعا اللواء الحوثي إلى تثبيت الأمن والاستقرار في تلك المديريات واحباط مخططات التحالف وعناصره التكفيرية التي تستهدف حياة وأمن وممتلكات المواطنين.

اللواء الحوثي وخلال اجتماعا امنياً أكد اهتمام قائد الثورة، والمجلس السياسي الاعلى بتوفير الأمن للمواطنين في المديريات المحررة وتوفير الحماية لهم بعد أن كانوا ضحية للانفلات الأمني، وما تعرضوا له من اضطهاد وتعسف واعمال إجرامية من مسلحي الاحتلال وعناصره التكفيرية.

وخلال الاجتماع استعرض قائد قوات الأمن المركزي خطة الانتشار الأمني في المديريات المحررة من محافظتي شبوة ومأرب، وكذلك مديريتي الصومعة ومسورة في محافظة البيضاء.

من جانبهما أكد مديرا أمن محافظتي مأرب وشبوة، استكمال تطبيع الأوضاع في المديريات المحررة واشادا بتعاون المشايخ والوجهاء والمواطنين في المحافظتين مع رجال الأمن والتي ساهمت في ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية.

وأشارا إلى أن هناك تنسيقا مستمرا مع المشايخ والوجهاء في المناطق المتبقية تحت الاحتلال، الذين أكدوا جاهزيتهم للقيام بدورهم التعاون مع رجال الأمن والجيش واللجان الشعبية في سبيل تحرير مناطقهم من دنس الغزاة ومسلحيهم.

 

         

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