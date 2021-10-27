النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۴۷مشاهدات
‍ پ

أمير الكويت يفتتح دورة مجلس الأمة ويدعو الجميع لخدمة البلاد

افتتح أمير الكويت نواف الأحمد الصباح، صباح اليوم الثلاثاء، الدورة الجديدة لمجلس الأمة "دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة".
رمز الخبر: ۵۹۲۵۴
تأريخ النشر: 26 October 2021

موقع تابناك الإخباري_ودعا أمير الكويت، في كلمة مقتضبة خلال جلسة الافتتاح المولى سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما فيه الصلاح والرشاد لخدمة دولة الكويت وأهلها.

من جانبه أشاد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، بدعوة أمير الكويت إلى الحوار بين السلطتين كـ"بادرة ساهمت في كسر الجمود والركود السياسيَّين".

وقال الغانم خلال كلمته، "نسأل الله أن تتوَّج جهودنا بتحقيق انفراجات يسعد بها الشعب الكويتي، فقضايانا المصيرية لا تحتمل التأجيل، ولنحمل هموم الشعب على عاتقنا"، مشيراً إلى أن "تحقيق الاستقرار السياسي يكون بالاستخدام الحكيم للأدوات الدستورية".

وأكد "أهمية تفعيل مبادئ الحوار والتوافق وسياسة المائدة المستديرة والنقد البنّاء لحل المشكلات المصيرية، بدلاً من التصارع والاشتباك السياسي والطعن والتشكيك والتخوين".

وأشار إلى أن توجيهات أمير الكويت "ساهمت في كسر الجمود والركود، فكان أن ردَّ ممثلو الأمة من مختلف الأطياف والتوجهات، على هذه الدعوة بالتجاوب السريع والترحيب الفوري".

وتابع قائلا، "من خلال قراءة التاريخ البعيد والقريب نستطيع أن نقول وبشكل يكاد يصل إلى الجزم، إن الحوار والتوافق وسياسة المائدة المستديرة والعصف الذهني المتواصل والكلمة الطيبة الصادقة والأسلوب الحضاري الراقي والنقد البنّاء، كانت دائماً الوصفة المثلى لحل كل مشكلاتنا".

وشدد على أنه "لا التصارع ولا الاشتباك السياسي الموتور ولا الطعن ولا التشكيك ولا التهديد ولا الوعيد ولا التخوين سبل ناجحة لوضع مشكلاتنا على طريق الحل".

ويأتي افتتاح الفصل التشريعي الجديد للمجلس، في وقت تترقب فيه البلاد صدور عفو عام عن جميع المعارضين الكويتيين لاسيما الذين شاركوا في اقتحام مجلس الأمة عام 2011.

 

         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
القسام تحيي ذكرى انطلاق أول صاروخ محلي الصنع عام 2002
نشهد اليوم مرحلة افول وضعف اميركا المجرمة واذنابها بالمنطقة
مفاوضات فيينا بين جدية طهران وتخبط واشنطن وتقاعس الترويكا
سوريا توقع عقد كهرباء مع شركة إيرانية
وزير الطرق الايراني: الاتفاق مع تركمنستان على تطوير العلاقات في مجالات النقل والطاقة والتجارة
الجيش اليمني يحرر مديرية الجوبة في محافظة مأرب
بايدن يثير ناشطي التواصل الإجتماعي بعدما سعل في يديه وذهب ليصافح الجمهور
إيران تحصل على إنجازات كبيرة في مجال الفضاء السيبراني
ميقاتي يعلق على تصريحات وزير الاعلام حول الحرب على اليمن: لا يعبر عن موقف الحكومة إطلاقًا
ارشادي: تعيين مقرر خاص لإيران غير عادل وذو دوافع سياسية
باحثون إيرانيون يصنعون أجهزة لتنظيم الغاز المدعوم في المصافي
وزير الخارجية الايراني يبحث مع نظيره البيلاروسي اوضاع الرعايا الايرانيين
قيادات عراقية تستنكر الهجوم الارهابي في المقدادية ودعوات الى توحيد الصفوف
مسؤول ايراني يعلن السيطرة على الهجوم السيبراني على محطات البنزين بالبلاد
النخالة يؤكد على أهمية تعزيز المقاومة ووحدتها على امتداد فلسطين
مواقف عربية ودولية ترفض خطوات الجيش وتدعو إلى ضبط النفس وعدم التصعيد
مبادرات بيئية للسعودية تتناقض مع حقيقة زيادة استثماراتها في الوقود الأحفوري
مساعد وزير النفط الايراني: 14 مليار دولار عوائد البلاد السنوية من البتروكيمياويات
ولي العهد: سنعد برنامجًا اقليميًا لخفض انبعاثات الكربون بموجب مبادرة الشرق الأوسط الأخضر
الاضراب عن الطعام سلاح صمود الأسرى
تشغيل سد الشهيد سليماني في منطقة لانو الحدودية
الخارجية السورية: العدوان الصهيوني فجر اليوم على المنطقة الجنوبية محاولة لدعم الإرهابيين
انطلاق الدورة السابعة للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية النيجيرية
برلماني ايراني يحذّر من الاستثمار في قطاع السكن بتركيا
3 قتلى وأكثر من 80 جريحا في إطلاق الجيش السوداني النار على المتظاهرين الرافضين للانقلاب
مفوضية الإنتخابات: سنصدر بيانًا ختاميًا يتضمن الموقف والعدد الكامل للطعون المقبولة والمرفوضة
الاعلام الحربي يوزع مشاهد لخسائر قوى التحالف السعودي في مأرب وشبوة
اوزبكستان تطمح للوصول الى الخليج الفارسي عبر ميناء جابهار
مسؤول ايراني: حقوق الانسان تحولت الى اداة سياسية للضغط على الدول المستقلة والنامية
وزير الدفاع يبحث مع السفير الياباني لدى بغداد قضايا ذات اهتمام مشترك