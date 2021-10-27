أمير الكويت يفتتح دورة مجلس الأمة ويدعو الجميع لخدمة البلاد

افتتح أمير الكويت نواف الأحمد الصباح، صباح اليوم الثلاثاء، الدورة الجديدة لمجلس الأمة "دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة".

موقع تابناك الإخباري_ودعا أمير الكويت، في كلمة مقتضبة خلال جلسة الافتتاح المولى سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما فيه الصلاح والرشاد لخدمة دولة الكويت وأهلها.

من جانبه أشاد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، بدعوة أمير الكويت إلى الحوار بين السلطتين كـ"بادرة ساهمت في كسر الجمود والركود السياسيَّين".

وقال الغانم خلال كلمته، "نسأل الله أن تتوَّج جهودنا بتحقيق انفراجات يسعد بها الشعب الكويتي، فقضايانا المصيرية لا تحتمل التأجيل، ولنحمل هموم الشعب على عاتقنا"، مشيراً إلى أن "تحقيق الاستقرار السياسي يكون بالاستخدام الحكيم للأدوات الدستورية".

وأكد "أهمية تفعيل مبادئ الحوار والتوافق وسياسة المائدة المستديرة والنقد البنّاء لحل المشكلات المصيرية، بدلاً من التصارع والاشتباك السياسي والطعن والتشكيك والتخوين".

وأشار إلى أن توجيهات أمير الكويت "ساهمت في كسر الجمود والركود، فكان أن ردَّ ممثلو الأمة من مختلف الأطياف والتوجهات، على هذه الدعوة بالتجاوب السريع والترحيب الفوري".

وتابع قائلا، "من خلال قراءة التاريخ البعيد والقريب نستطيع أن نقول وبشكل يكاد يصل إلى الجزم، إن الحوار والتوافق وسياسة المائدة المستديرة والعصف الذهني المتواصل والكلمة الطيبة الصادقة والأسلوب الحضاري الراقي والنقد البنّاء، كانت دائماً الوصفة المثلى لحل كل مشكلاتنا".

وشدد على أنه "لا التصارع ولا الاشتباك السياسي الموتور ولا الطعن ولا التشكيك ولا التهديد ولا الوعيد ولا التخوين سبل ناجحة لوضع مشكلاتنا على طريق الحل".

ويأتي افتتاح الفصل التشريعي الجديد للمجلس، في وقت تترقب فيه البلاد صدور عفو عام عن جميع المعارضين الكويتيين لاسيما الذين شاركوا في اقتحام مجلس الأمة عام 2011.