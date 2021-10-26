الجهاد الاسلامي: المقاومة حاضرة للمواجهة إذا مسّ الخطر حياة الاسرى بالسجون

أكدت حركة الجهاد الاسلامي أن "الاسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي يخوضون معركة الكرامة، معركة الكل الفلسطيني، لكذا لن نتركهم لوحدهم في هذه المعركة".

وفي تصريح لتابناك ، أكد القيادي في الحركة أحمل المدلل أن "فصائل المقاومة لن تترك أسراها يعيشون بالموت البطيء بين براثن العدو الصهيوني".

وحمّل المدلل العدو الصهيوني المسؤولية كاملة عن حياة الاسرى، مؤكدا أن خيارات المقاومة لا تزال حاضرة ورسالة الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي لا تزال حاضرة حتى لو وصل الامر الى معركة عسكرية مع العدو الصهيوني سنخوضها اذا مس الخطر حياة الاسرى داخل السجون".