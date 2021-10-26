النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۴۵مشاهدات
‍ پ

مبادرات بيئية للسعودية تتناقض مع حقيقة زيادة استثماراتها في الوقود الأحفوري

تعهد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الحاكم الفعلي لبلاده اليوم الإثنين باستثمار أكثر من مليار دولار في مبادرات بيئية جديدة لمكافحة تغير المناخ، فيما تسعى المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، إلى زيادة إنتاجها من الوقود الأحفوري، عبر زيادة الاستثمار فيه، ما يتناقض مع مبادراتها البيئية.
رمز الخبر: ۵۹۲۰۴
تأريخ النشر: 26 October 2021

موقع تابناك الإخباري_ويأتي ذلك بعد إعلان بن سلمان السبت اعتزام بلاده الوصول للحياد الكربوني بحلول العام 2060 خلال مبادرة "السعودية الخضراء"، قبل أيام من انطلاق المؤتمر الدولي للمناخ "كوب 26" في غلاسكو.

ويرى خبراء أن تصريحات ولي العهد تأتي في إطار بث دعاية إيجابية عن البلد الغارق في أزمات حقوقية وحرب مدمرة على اليمن.

وأعلن بن سلمان في كلمته في افتتاح مؤتمر "الشرق الأوسط الأخضر" في الرياض "تأسيس صندوق استثمار في حلول تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون في المنطقة ومبادرة عالمية للمساهمة بتقديم حلول للوقود النظيف بإجمالي استثمارات 39 مليار ريال (10,4 مليار دولار)"، تدفع المملكة "قرابة 15 بالمئة منها"، أي نحو 1,56 مليار دولار.

وشارك أمير قطر وولي عهد كل من الأردن والبحرين والكويت ورئيس وزراء باكستان بالإضافة للموفد الأميركي للمناخ جون كيري في المؤتمر.

وتعد المملكة أكبر مصدّر للنفط في العالم منذ عقود، وهي تعتمد حاليًا على النفط والغاز الطبيعي لتلبية طلبها المتزايد بسرعة على الطاقة وتحلية مياهها التي تستهلك كميات هائلة من النفط.

وقال خبراء إنّ تعهد السعودية بتحقيق الحياد الكربوني يتناقض مع زيادة الاستثمار في الوققود الأحفوري، خصوصا مع إعلان أرامكو عزمها زيادة طاقتها الإنتاجية اليومية من 12 مليون برميل يوميًا إلى 13 مليوناً بحلول عام 2027.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الاضراب عن الطعام سلاح صمود الأسرى
الجهاد الاسلامي: المقاومة حاضرة للمواجهة إذا مسّ الخطر حياة الاسرى بالسجون
الاعلام الحربي يوزع مشاهد لخسائر قوى التحالف السعودي في مأرب وشبوة
أبرز 15 انقلابا في السودان خلال 65 عاما مضت
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة: القضاء وتركيبته بحاجة لإعادة نظر
3 قتلى وأكثر من 80 جريحا في إطلاق الجيش السوداني النار على المتظاهرين الرافضين للانقلاب
مبادرات بيئية للسعودية تتناقض مع حقيقة زيادة استثماراتها في الوقود الأحفوري
مفوضية الإنتخابات: سنصدر بيانًا ختاميًا يتضمن الموقف والعدد الكامل للطعون المقبولة والمرفوضة
سعيّد: من ينادون بحوار وطني اليوم متورطون في قضايا فساد ورشوة
أردوغان: سنواصل الرد على إساءة السفراء طالما لم يقروا بخطئهم
مواقف عربية ودولية ترفض خطوات الجيش وتدعو إلى ضبط النفس وعدم التصعيد
موظفة فيسبوك السابقة أمام البرلمان البريطاني: مجموعات فيسبوك هي غرف صدى تشجع على التطرف
انطلاق الدورة السابعة للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية النيجيرية
تل أبيب تجري أكبر مناورة جوية لها على الإطلاق بمشاركة دولية وبحضور إماراتي
فوز ساحق لرئيس أوزبكستان المنتهية ولايته في انتخابات الأحد
تقارير عن انقلاب عسكري في البلاد ودعوات للعصيان المدني
حريق في ناقلة حاويات تحمل 52 طناً من المواد الكيميائية قبالة سواحل البلاد
رئيس حكومة المغرب يصل الرياض للمشاركة في منتديات بيئية وتمثيل ملك المغرب
مسيرة شعبية في الخليل دعمًا للأسرى المضربين عن الطعام
"اخوة الجهاد" يختلفان مجدداً.. الجولاني يهاجم الشيشاني في جبال التركمان
ما بين دمعة الحزن ودمعة الفرح.. بائعة الكبة كتبت قصة نجاحها
الآلاف يشيعون جثمان الشهيد علي قمبر ببلدة النويدرات وسط هتافات منددة بجرائم النظام
مواقف عربية ودولية ترفض خطوات الجيش وتدعو إلى ضبط النفس وعدم التصعيد
توزيع مساعدات في مزار شريف بمبادرة من مكتبي السيد السيستاني والشيخ الفياض
النائب كرامي: خرق الدستور أصبح هو القاعدة لا الاستثناء
استشهاد أم لـ13 طفل بقذائف مسلحي قوى التحالف السعودي في محافظة تعز
استشهاد المعتقل السابق علي قمبر بعد مضاعفات جراء تعذيبه في سجن "جو"
الأسير عبد الله ردايدة يعانق الحرية بعد اعتقال دام حوالي 15 عامًا
المتحدث باسم الرئاسة الروسية: موسكو ترفض التعاون مع حلف الناتو
الكاظمي ونظيره اللبناني يبحثان سبل تعزيز التعاون بين البلدين وقضايا ذات اهتمام مشترك