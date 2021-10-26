برلماني ايراني: علينا الرد بالمثل على تجميد ارصدة البلاد في كوريا الجنوبية

ينبغي علينا نحن ايضا الرد بحزم على سلوكيات كوريا الجنوبية ومواكبتها للاستكبار العالمي بقيادة اميركا، عبر تجميد ارصدتها.

اكد عضو الهيئة الرئاسية بمجلس الشورى الاسلامي الايراني مجتبى يوسفي ضرورة الرد بالمثل على تجميد ارصد البلاد في كوريا الجنوبية.

وقال يوسفي في تصريح ادلى به اليوم الاثنين لوكالة انباء "فارس": ينبغي علينا ان نرد بالمثل على تجميد الارصدة الايرانية من قبل كوريا الجنوبية وان نبادر لتجميد ارصدتها.

واضاف: لو كنا قد وضعنا مثل هذا الامر في جدول اعمالنا منذ البداية لم يكن بامكان مثل هذه الدول ان تسمح لنفسها بتجميد ارصدتنا او ان تقوم باعمال مماثلة لها.

وتابع عضو الهيئة الرئاسية بمجلس الشورى الاسلامي: للاسف اننا نرى اليوم كوريا الجنوبية تقوم بمثل هذه السلوكيات الشريرة ضد الشعب الايراني صاحب الحضارة العريقة وتسعى لخلق المتاعب له.

وقال يوسفي: ينبغي علينا نحن ايضا الرد بحزم على سلوكيات كوريا الجنوبية ومواكبتها للاستكبار العالمي بقيادة اميركا، عبر تجميد ارصدتها.

يذكر ان هنالك 7 مليارات دولار عوائد ايرانية من بيع المكثفات الغازية لكوريا الجنوبية مجمدة منذ العام 2018 في بنكين بهذا البلد بذريعة الحظر الاميركي.