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ضباط بعثة الامم المتحدة يتفقدون المواقع التي استهدفتها غارات طيران التحالف في الحديدة

تفقد ضباط الارتباط والتنسيق في بعثة الأمم المتحدة لدعم إتفاق الحديدة المواقع التي استهدفتها غارات طيران قوى التحالف السعودي يوم امس بالحديدة في خرق خطير لإتفاق السويد.
رمز الخبر: ۵۹۱۶۹
تأريخ النشر: 25 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وخلال معاينتهم للمواقع التي إستهدفها طيران التحالف أكد العميد طاهر خاطر الضابط الأقدم في الفريق الوطني في لجنة إعادة الانتشار، أن صمت البعثة الأممية في محافظة الحديدة شجع قوى التحالف السعودي على مواصلة خروقاته لاتفاق السويد وتعريض أبناء محافظة الحديدة لمخاطر الاستهداف المتعمد للمساكن والمزارع والأعيان المدنية، مما نتج عنه وفاة عشرات النساء والأطفال منذ التوقيع على اتفاق الحديدة وإلى اليوم.

وشدد طاهر على أهمية أن تضطلع البعثة الأممية بدورها وتسمي الأسماء بمسمياتها.

وقد تجاوزت قوى التحالف مسألة خروقات اتفاق السويد ويعمل منذ فترة على تفجير الوضع عسكرياً في محافظة الحديدة من خلال غارات طيرانه الحربي والتجسسي وخروقات مسلحيه التي لم تتوقف.

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