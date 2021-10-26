توزيع مساعدات في مزار شريف بمبادرة من مكتبي السيد السيستاني والشيخ الفياض

تسلمت 300 أسرة محتاجة في مزار شريف مساعدات غذائية اليوم الاثنين، بمبادرة من مكتبي المرجع الديني السيد علي السيستاني والمرجع الديني الشيخ محمد الفياض.

موقع تابناك الإخباري_ويقول أولئك الذين تلقوا المساعدات إن ارتفاع معدل البطالة وارتفاع الأسعار رمى بهم في براثن الجوع والعوز، ولم يعد بإمكانهم إعالة أسرهم.

وفي الوقت نفسه، أطلقت حكومة طالبان مؤخرا برنامجا لتوزيع القمح، لكنه يظل قاصرا عن إنقاذ الوضع الذي يتدهور بسرعة مع قطع الغرب علاقاته الاقتصادية وتجميده أموال كابول منذ سيطرة حركة طالبان وانسحاب القوات الأمريكية من البلاد قبل شهرين.

هذا ويحذر صندوق الأمم المتحدة للسكان من أن ملايين الأفغان سيواجهون المجاعة في الشتاء المقبل ما لم يتم اتخاذ إجراءات فورية. وتقول المنظمة إن أكثر من نصف سكان أفغانستان (حوالي 22.8 مليون شخص) ربما لا يتمتعون بالأمن الغذائي. من ناحية أخرى، قد يعاني حوالي 3.2 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد.